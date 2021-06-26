أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، استقرارًا، حيث استقرت أسعار الطماطم لتتراوح من 1.5 : 2.75 جنيه للكيلو.



سعر الطماطم من 1.5 : 2.75 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)

سعر البصل من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

سعر الكوسة من 2: 4.5 جنيه للكيلو (قفص / من 20 إلى 35 كيلو)

سعر الجزر بدون عروش من 2: 4 جنيه للكيلو( شوال / من 55 - 71 كيلو)

سعر الفاصوليا من 3.5 : 5.5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان بلدي من 1.5 : 2 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان رومي من 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 2 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)

سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 10: 14 جنيها للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الخيار صوب من 2 :4 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو)

سعر الخيار بلدي من 2 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الملوخية من 2 : 4 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 9 : 13 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو (شوال / 71 كيلو)

سعر الثوم من 17 : 27 جنيها للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الورق عنب بناتى من 10 : 20 جنيها للكيلو.

سعر الورق عنب بلدى من 7 : 13 جنيها للكيلو.

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات للوحدة (الرابطة 3 كيلو)

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)