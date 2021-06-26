السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، استقرارًا، حيث استقرت أسعار الطماطم لتتراوح من 1.5 : 2.75 جنيه للكيلو.


سعر الطماطم من 1.5 : 2.75 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)

سعر البصل من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

سعر الكوسة من 2: 4.5 جنيه للكيلو (قفص / من 20 إلى 35 كيلو)

سعر الجزر بدون عروش من 2: 4 جنيه للكيلو( شوال / من 55 - 71 كيلو)

سعر الفاصوليا من 3.5 : 5.5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)
سعر الباذنجان بلدي من 1.5 : 2 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان رومي من 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 2 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)

سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 10: 14 جنيها للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الخيار صوب من 2 :4 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو)

سعر الخيار بلدي من 2 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الملوخية من 2 : 4 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 9 : 13 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو (شوال / 71 كيلو)

سعر الثوم من 17 : 27 جنيها للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الورق عنب بناتى من 10 : 20 جنيها للكيلو.

سعر الورق عنب بلدى من 7 : 13 جنيها للكيلو.

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات للوحدة (الرابطة 3 كيلو)

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)

أسعار الطماطم سوق العبور أسعار الخضروات سعر البطاطس سعر الخيار سعر البصل استقرار اسعار سعر الباذنجان الخضراوات سعر الطماطم الكوسة الجزر أسعار البصل سعر الملوخية

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