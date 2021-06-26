بسبب اللعب.. الأمن يكشف غموض مقتل طفل عمره عامين في الشرقية

كشف قطاع الامن العام ، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، اليوم السبت، غموض العثور على جثة طفل وتبين بان طفلة جاره وراء ارتكاب الواقعة اثناء اللهو بالشرقية.

و تلقى مركز بلبيس بأمن الشرقية بلاغا بالعثور على جثة طفل أعلي سطح عقار بعزبة بدائرة المركز، وتبين من أن الجثة للطفل عامين و4 شهور، مغطي ببطانية وملقي عليه مجموعة من الملابس القديمة أعلى سطح عقار منزل مكون من طابق أرضي ملك 65 سنة مزارع .

- طفلة ارتكبت الواقعة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلي أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة مالك العقار الطفلة 11سنة .



وقررت الطفلة أن منزلها مواجه لمنزل الطفل المتوفـي وصباح 23 الجاري قامت بالنداء عليه للهو سوياً واصطحابه لأعلى سطح العقار محل العثور على الجثة ( ملك والدها ) وأثناء لهوهما قامت بوضع كمية من الملابس والمفروشات المتواجدة بالسطح علي الطفل المتوفـي فوجدته قد فارق الحياة ، عقب ذلك أخبرت والدتها .

وبسؤال والدتها، 45 سنة، ربة منزل، قررت ذات أقوال ابنتها وعلمها بوجود الطفل أعلي المنزل وقامت بإخبار زوجها ، بسؤال زوجها والد الطفلة المتهمة قرر علمه بالواقعة وخشيته من الإفصاح والإبلاغ خوفاً من بطش أهلية الطفل ، و يجري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .



- مهام قطاع الأمن العام



يتولى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،

بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .