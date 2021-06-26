التحفظ على 3.5 طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 3,5 طن دقيق بلدي مدعم، مخصصة للمخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة تجميع سلعة مدعمه بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



ىو تلق اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، لتجميع كمية من الدقيق ببلدي مُدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم.



و تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بحوزته علي 3,5 طن دقيق بلدى مُدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم) قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بـ21700 جنيه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



- عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".