ألمانيا لا تستبعد غلق المدارس بسبب كورونا العام الدراسي المقبل

قالت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليتسك، إنها لا تستبعد أن يتم غلق المدارس بسبب كورونا في العام الدراسي القادم لكنها أعربت في الوقت نفسه عن تفاؤلها حيال إمكانية تجنب هذه الخطوة.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم السبت، في ردها على سؤال عن هذا الموضوع: "أنا متفائلة للغاية بأنه يمكن لنا أن نبدأ بشكل جيد، وبأننا سنستطيع لاحقا تحقيق إنجاز إبقاء المدارس مفتوحة لأطول فترة ممكنة".

في الوقت نفسه، قالت كارليتسك، إنه لا أحد يمكنه إعطاء ضمان بعدم غلق المدارس: "لأننا لا نعرف ما يمكن أن تلحقه بنا هذه الطفرات الموجودة في كل أنحاء العالم".

وتابعت كارليتسك أن الصيف الحالي يتسم بمزايا التطعيم والاختبارات وخطط الإجراءات الصحية مقارنة بصيف العام الماضي "والأولوية القصوى للحضور الفعلي في قاعات الدرس ونحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على هذا الأمر لأطول فترة ممكنة".

وقالت كارليتسك إنها بوجه عام "متفائلة للغاية" بأن كل شيء سيسير على ما يرام، وأوضحت أنه حتى مع وجود طفرة لفيروس كورونا لا يملك التطعيم فعالية بنسبة 100% في مواجهتها، فإن التطعيم سيعمل على ألا يكون مسار المرض بنفس درجة الخطورة المعروفة.

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية الألمانية، 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة .

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وفقا لما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3 ملايين و726 ألفا و172 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 90 ألفا و746 وفاة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 3 ملايين و618 ألفا و400 شخص حتى الآن.

