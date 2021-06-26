وزير الخارجية العراقي يدعو الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في بلاده

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الشركات الإسبانيّة للاستثمار في العراق وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال العراقيين إلى إسبانيا.

وأكد وزير الخارجية العراقي، خلال اجتماعه مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانيّة رييس ماروتو الليلة الماضية على هامش زيارته إلى إسبانيا، على أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة-الإسبانيّة المُشتركة في بغداد والاستفادة من خبرات الجانب الإسبانيّ في مجال قطاع السياحة تبادل الخبرات وزيادة التبادل التجاري، حسب بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت.

من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانيّة أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار والتبادل التجاري مع العراق وهناك رغبة كبيرة في المضي بعقد اجتماعات اللجنة المُشتركة وتعزيز التعاون المُشترك والمضي بالخطوات القادمة لتفعيل الملفات المختلفة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن سياسة بلاده الخارجية والمحاور التي ينتهجها تتمثل في تحقيق التوازن في العلاقات وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ومبدأ حسن الجوار.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية العراقي والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، بمجموعة السفراء العرب بحضور السفير العراقي عادل مصطفى كامل، وموظفي السفارة.

وقدم الوزير شرحًا لسياسة العراق الخارجيَّة والمحاور التي ينتهجها، كما قدم شرحًا لاستعدادات الحكومة العراقيَّة لإجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.

وتطرق حسين إلى التحديات القائمة التي واجهتها الحكومة العراقيَّة ومنها مُواجهة تحدِّيات الجائحة، وتداعياتها الاقتصاديّة، ومُلاحَقة ما تبقّى من عصابات تنظيم داعش الإرهابيّ، وإعمار المُدُن المُحرّرة، مشيرًا إلى النجاح الملحوظ الذي أحرزته الحكومة العراقيَّة بهذا الخصوص.

وذكرت الخلية الأمنية في بيان لها أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية، أمس الخميس: "استمرارًا للجهود المتواصلة لملاحقة العصابات الإرهابية والخلايا النائمة في مختلف أنحاء البلاد، إذ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 9 إرهابيين، من بينهم امرأة في محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "الإرهابيين مطلوبون وفق مذكرات توقيف وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك لوقوفهم والعمل بجانب العصابات الإرهابية في العراق وتقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ووقود، ومشاركتهم مع تنظيم داعش الإرهابي في العمليات التي يشنها في مختلف أنحاء البلاد".