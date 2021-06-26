السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر تجديد حبس نائب الجن والعفاريت وآخرين للتنقيب والاتجار فى الآثار

علاء حسانين
علاء حسانين

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة تجديد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، لاتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة، وذلك عبر تقنية الفيديو "كونفرانس" وهم داخل محبسهم.

 - قائمة المضبوطات

كشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة عن ضبط النائب السابق علاء حسانين وآخرين في اتهامه بقضية آثار عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت: 1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، 1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

وعثر أيضا على إبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار،6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، 1 غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل إوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجا لأوان مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر.

وأوضحت التحقيقات أنه وجد: 3 ثقل ميزان أحدهم بازلت وآخر حجري، 3 موازيين من البازلت، 3 مكاحل من المرمر، 1 تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، 1 مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب.

وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب وهي: (كمية من الأحبال، كابل كهرباء و4 مولدات كهرباء، و5 شنيور دقاق، و4 حفرات بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر وعمق كبير، و15 كوريك، 12 فأسا، 3 أزمات حديدية بمقبض خشب، 9 مطارق، 3 مطارق كبيرة، 11 مسمارا حديديا و15 أجنة حديدية، و8 مطارق).

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