المؤشرات الأولية للقبول بتنسيق الثانوية العامة في البحيرة

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لوضع تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الاسبوع الماضى.

وكشفت بعض المصادر داخل ديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة خلال الأسبوع الحالى، مشيراً إلى أن القائمين على تنسيق الثانوية العامة يقومون الآن بوضع الالاليات التى سيتم القبول على إثرها فى الثانوية العامة حيث يتم وضع الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بكل إدارة تعليمية على حدة، وذلك عقب فحص المجاميع التى حصل عليها طلاب الشهادة الاعدادية.

موعد تنسيق الثانوية العامة بالبحيرة 2021

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانويه العامه خلال الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الحالى وذلك عقب الانتهاء من إعداد اللجان الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهاده الاعداديه، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تنسيق الثانوية العامة على اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لاعتمادها موكدا أنه سيتم التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لكى يتم مراعاة الكثافة السكانية للطلاب فى كل مدرسة وفصل.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن سيتم الإعلان عن العديد من تنسيق المدارس بجانب الثانوية العامة مثل ، مثل مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، ومدرسة مبارك كول للتعليم المزدوج بكفر الدوار، إضافة إلى المدارس الفنية العسكرية.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالبحيرة 2021

وأظهرت بعض المؤشرات الأولية، لتنسيق دخول الثانوية العامة أن المجموع المحتمل لتنسيق دخول الثانوية العامة محافظة البحيرة 2021، سيكون من 220 إلى 260 درجة، على حسب الكثافة السكانية بكل إدارة تعليمية على أن يحدد موعد التقديم بعد اعتماد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة للتنسيق المقرر.

الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة بالبحيرة

أكد القائمين على تنسيق الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن الأوراق المطلوبة للتنسيق ، استمارة النجاح في الشهادة الاعدادية أصل شهادة الميلاد وصورة منها، و8 صور شخصية للطالب، وصورة بطاقة الوالدين.