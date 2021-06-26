سيدة تحرق مزرعة بكفر الشيخ لتعدى صاحبها على ابنها بالضرب

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات واقعة نشوب حريق بمزرعة بكفر الشيخ، ونجحت في ضبط مرتكبة الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ بنشوب حريق بمزرعة ماشية - كائنة بدائرة المركز ملك (عامل زراعى)، وإخماده دون حدوث إصابات، وما نتج عن ذلك من نفوق (2) رأس ماشية، واحتراق جزء من المزرعة، وكذا احتراق سيارة ملاكى ملك شقيق مالك المزرعة (عامل زراعة - مقيم بذات القرية).

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) لوجود خلافات سابقة بين نجلها (عامل زراعى - مقيم بذات العنوان)، ومالك المزرعة بسبب الجيرة، قام على إثرها مالك المزرعة بالتعدى على نجلها بالضرب وإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، وأقرت بقيامها بسكب كمية من "البنزين" على قش الأرز المتواجد داخل الحظيرة وإضرام النيران بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.