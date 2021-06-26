السبت 26 يونيو 2021
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سياسي

برلماني: وزير الأوقاف قادر على تنفيذ تكليفات الرئيس بصون مال الوقف وإدارته

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، خاصة فيما يتعلق باستعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة والنشر.

وأعرب إدريس، في بيان، عن ثقته فى قدرة الدكتور محمد مختار جمعة على تنفيذ التكليفات الرئاسية لصون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل أي متأخرات مالية لصالحه، وأن تكون جميع التعاملات المستندية للوقف صادرة من مركز الوثائق المؤمنة، وان تتم التعاملات المالية بشأن جميع الأوقاف وفقاً للقيمة السوقية العادلة.

وكان وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة، قد استعرض جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف، موضحاً أن الهيئة قد حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2020-2021، وذلك بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه، عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الهيئة حوالي 3 مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخها.

كما عرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، وآخرها ترجمة كتاب "معاني القرآن الكريم" إلى عدد من اللغات منها اللغتين الأوردية والإنجليزية، فضلاً عن إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير بالتعاون مع وزارة الثقافة، في إطار استراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة

وقد وجه الرئيس بالتوسع في إصدارات الوزارة المتعلقة بالثقافة الدينية للأطفال والنشء، خاصةً التوعية بالإطار الصحيح لمبادئ الدين وتصويب المفاهيم المغلوطة.

كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، بما فيها دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على عدد من الصفحات المتخصصة في هذا الإطار، وقد وجه رئيس الجمهورية بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب عالية المستوى المقدمة لهم وحصولهم على الدرجات العلمية المختلفة من الماجستير والدكتوراة لصقل قدراتهم.

وزير الأوقاف مال الوقف الرئيس السيسي الدكتور محمد مختار جمعة تدريب وتأهيل الأئمة

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