رفع 211 طن قمامة ومخلفات بمركز المحلة بالغربية

قال اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة، أنه تم رفع 211 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

- متابعة تطوير بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة - الجابرية)

في إطار بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة، تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير و الإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة - الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح و التطوير.

و خلال هذه الاعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك و تغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير و تركيب مواتير حركه جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف و تركيب مواتير مكبس المفروزات و استبدال خط المرفوضات المتهالك .



كما تم تغيير اسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم و تم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل، بالاضافة الى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التي أوشكت على الانتهاء.

- تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع



و من الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع و التحكم فيها عن بعد و إصلاح الميزان البسكول و تزويده بشاشات جديده بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال ٣ ورديات و في انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الاعمال.



وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التي تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أي تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.