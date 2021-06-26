«محتال الوظائف الحكومية» بسوهاج في قبضة الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، من ضبط محتال ادعى قدرته على تعيين مواطن في وظيفة حكومية في سوهاج مستغلا نفوذه وعلاقاته على خلاف الحقيقة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم إلحاق زوجها بوظيفة في إحدى الوحدات الصحية بسوهاج، مدعيًا علاقاته ونفوذه بالمسئولين "على خلاف الحقيقة".

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة البلاغ وتبين قيام موظف بإحدى الوحدات الصحية بدائرة مركز شرطة المراغة "له معلومات جنائية"، باستغلال طبيعة عمله بالوحدة الصحية وممارسة نشاط إحتيالى في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى جهة عمله، وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها - خلافًا للحقيقة - وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية تحت ذلك الزعم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وجرى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي شخص والاستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، ولم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي العقد المزور الخاص بملكية الوحدة السكنية لفحصه.

- تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بقيام عاطل بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، ولم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي.

- التحريات تؤكد صحة الواقعة

وكشفت تحريات ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وان المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكيته لها.

وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من المجني عليه على مبالغ مالية بزعم بيعه شقة سكنية له بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وقدم له عقدا منسوبا لإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان يفيد ملكيته للوحدة السكنية المشار إليها "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك تبين أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالي لنفسه ورفض رده للشاكي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وتم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة لتولي التحقيق