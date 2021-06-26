السبت 26 يونيو 2021
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سياسي

لا يوجد له علاج عالميًا.. برلمانى يطالب بتوفير حصة تموينية لمرضى «السيلياك»

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

وجّه الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتراحا برغبة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، بشأن توفير حصة تموينية شهريا لمرضى «السيلياك».

وأوضح النائب أن مرض "السيلياك" أو حساسية القمح مرض مناعي، يصيب واحدا من كل 100 شخص، 25% فقط منهم تم تشخيصهم، وممنوعون مدى الحياة من تناول طعام أو مشتقات هذه الأنواع  (القمح- الشعير- الشوفان- الجويدار).

وأشار إلى أن مادة الجلوتين الموجودة فى هذه المنتجات تقوم بتدمير (الأهداب) المنوط بها امتصاص الغذاء وتحويله إلى فيتامينات لتغذية الجسم، مما يدمر جهاز مناعة المريض ويكون عرضة للإصابة بجميع الأمراض.

وقال أبوالعلا: هذا المرض لا يوجد له علاج عالميا حتى الآن، كما أنه لا يستطيع أحد أن يعيش على الأرز فقط، إلا أن دول العالم توصلت إلى بدائل الوقاية منه، مثل دقيق بديل لدقيق القمح، ونوع معين من  المكرونة، والبسكويت المصنوع من بديل القمح.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإشكالية تتمثل في أن هذه البدائل أسعارها مرتفعة وفوق قدرات عدد كبير من المصابين به، قائلا: وصل على سبيل المثال كيلو المكرونة إلى 400 جنيه، وعلبة البسكويت وزن 25 جراما بـ43 جنيها "إيطالية الصنع".

وطالب أيمن أبوالعلا بتوفير حصة تموينية لمرضى "السيلياك" بواقع 10 كيلو دقيق و3 كيلو مكرونة خالية من الجلوتين شهريا، مشيرا إلى أن مصر بها مصنع دقيق خالٍ من الجلوتين، ومرخص بوزارة الصحة ويستطيع تصنيع المكرونة وجميع أنواع البسكوت لهؤلاء المرضى.

ودعا أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أيضا لتخفيض الجمارك على المنتجات الخالية من الجلوتين.

النائب أيمن أبو العلا مجلس النواب اقتراح برغبة وزارة التموين مرضى السيلياك

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