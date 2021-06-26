السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط الالتحاق بالمجمعات التكنولوجية للعام الدراسي الجديد

الدكتور أحمد حسني
الدكتور أحمد حسني

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021/ 2022 للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة في "الأميرية – الفيوم – أسيوط – أبوغالب"، التابعة للصندوق.

وقال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق يستقبل طلبات الالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية خلال الفترة من 27 يونيو حتى 11 يوليو، على أن يجري إعلان جدول اختبارات الطلاب للالتحاق بالصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت لاحق.

 

شروط الالتحاق بالمجمعات التكنولوجية

 

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أنه يشترط للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية، أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 على 18 سنة، ويكون التقديم بدون حد أدنى للمجموع الكلي للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، كما يشترط اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي والنجاح في دورة اللغة الإنجليزية في المجمع الذي يتطلب ذلك.

وأوضح "الحيوي" أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر رابط يتاح خلال فترة التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وستتم إتاحة رابط للتقديم على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيس بوك».

 

المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية

 

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، تتمثل في صورة ضوئية من شهادة نجاح الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب، يتم تسلميهم بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات.

ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن رسوم اختبار القدرات للطلاب المتقدمين 100 جنيه لا ترد، ويتم سدادها إلكترونيا، موضحًا أن تكلفة حضور دورة اللغة للالتحاق بالمجمعات 150 جنيها، للمقبولين للالتحاق بمجمعي الفيوم وأبوغالب تسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.

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