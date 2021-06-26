جدران معهد أورام دمياط تتحول إلى لوحة فنية تحمل صور الأبطال

تحولت جدران معهد أورام دمياط، إلى لوحة فنية، حيث نجحت هيئة تنشيط السياحة وإدارة المعهد إلى تحويل السور الخارجي للمعهد لجداريات فنية تحمل عدة صور لشخصيات أبطال من أجل تحسين الشكل الخارجي للمعهد ورفع الروح المعنوية للمرضى.

وقام عدد من الفنانين بالمشاركة في رسم الجدارية مراعاة الحالة النفسية لمرضى الأورام وتزيينا له وتجميلا لجدرانه.

كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور المعهد مؤكدين ان السور الخارجي تحول إلى لوحة فنية بديعة عبارة عن أبطال مثل سوبر مان وبات مان وابطال الجيش الأبيض من الأطباء واطقم التمريض الذين يبذلون مجهودات كبيرة لخدمة المرضى ويواجهون تحديات كبيرة على رأسها فيروس كورونا المستجد.

كما تم الانتهاء من رصف المساحات بين مباني معهد الأورام بدمياط للحفاظ على الأهالى ضمن خطة كبري لتطوير المعهد.

يذكر أن معهد أورام دمياط، حقق العام الماضي المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مكافحة العدوى.

وكان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن انطلاق "المرحلة الثانية" من مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة "دمياط الجديدة"، وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة، في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تجميل المناطق السكنية بالمدينة، ولتوفير جودة الحياة للسكان.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات له ، أنه جارٍ حالياً تجميل أكشاك الكهرباء بمنطقة الشاطئ وجزيرة الطريق الساحلى، وسيتم تباعاً تعميمها على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلى لوحات فنية بديعة تتم بأيادي فنانين ورسامين متخصصين،.

وحذر رئيس الجهاز الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات علي الأكشاك والجدران، والمعلنين، من التعدى على المرافق العامة بالمخالفة للقانون، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.