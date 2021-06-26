السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الإسكندرية تبدأ في رقمنة كافة خدماتها التعليمية والتطبيقية

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن خطة جامعة الإسكندرية للتحول الرقمي في العام الدراسي القادم 2022، مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت خطة طموحة للتحول إلى جامعة ذكية متكاملة من كافة النواحي التعليمية والتطبيقية القائمة على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأكد «قنصوة» أن الجامعة كانت سباقة في إنشاء وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بُعد، حيث شملت الخطة تحويل تلك الوحدات إلى مراكز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بُعد، وتكون مهمتها هي التعامل مع كافة كليات الجامعة لتحويل المحتويات التعليمية إلى صورة رقمية وفقاً لخطة زمنية محددة تبدأ من العام الدراسي القادم 2021/2022، بكافة المقررات بكليات الجامعة.
واوضح أن جامعة الإسكندرية تعمل على التحديث والتغيير لمواكبة التطور السريع عالمياً لوضع جامعة الإسكندرية فى مكانتها التي تستحقها على الصعيد الدولي، وفقًا لمتطلبات عصر الثورة التكنولوجية الذي نعيشه حالياً ووضع خطة زمنية للتحول إلى جامعة ذكية على المستوى التعليمي والإداري باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتطوير التعليم الجامعي بشتى جوانبه، حيث تم تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وزيادة السرعة، وإضافة شبكة لاسلكية للإنترنت وتعديل معظم اللوائح لتتلائم مع نظام التعليم الإلكتروني، من خلال تعديل لوائح كليات الجامعة ومعاهدها في نظم الدراسة والإمتحانات لتصبح بنظام التعليم الإلكتروني في التدريس والامتحانات.

ولفت أنه تم إقرار شهادة «أساسيات التحول الرقمي»، لتكون شرطاً لمنح طلاب الدراسات العليا درجاتهم، بديلاً عن شهادة الـ ICDL، موضحاً أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار المجلس الأعلي للجامعات، باعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطاً لمنح أي شهادة من شهادات الدراسات العليا (دبلومة – ماجستير – دكتوراة) للدارسين المسجلين، اعتباراً من سبتمبر 2020.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية هى أول جامعة حكومية تحولت الدراسة بها الى نظام الساعات المعتمدة بالكامل، وتشهد تطورا فى سياسات العملية التعليمية وطرق التدريس الحديثة من خلال إنشاء مركز القياس والتقويم ووحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، كما تعمل الجامعة على تطوير البرامج الدراسية وتحديثها بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة، كما أعلن عن قيام الجامعة فى الوقت الحالى بإنشاء إمتداد لجامعة الاسكندرية بمجمع جديد ذكى.

جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الاسكندرية للتحول الرقمي جامعة ذكية الذكاء الاصطناعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

لمواجهة دعاة الإرهاب.. حكم نهائي تاريخي بحظر الإفتاء من غير المتخصصين

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

الصحة العالمية: رفض الدول اقتسام لقاحات كورونا يكشف «العقلية الاستعمارية»

صرف فروق المكافآت المستحقة لـ468 طبيب امتياز بـ«أسنان جامعة طنطا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل