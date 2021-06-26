السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«مراحل التربية الأساسية لأولادنا» ندوة في اجتماع سيدة السلام بشرم الشيخ

كنيسة
كنيسة

شاركت الأخت رانيا سمير، الراهبة الكمبونيانية المرسلة، في اجتماع سيدة السلام العام، بكنيسة العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، استعدادًا لسفرها إلى رسالتها الجديدة في وسط إفريقيا، و ألقت محاضرة بعنوان "مراحل التربية الأساسية لأولادنا"، وذلك تحت رعاية وحضور الأب إرميا عياد، راعي الكنيسة.

وفي نهاية اللقاء، قدم الأب الراعي الشكر إلى الأخت رانيا سمير على قبولها المشاركة في الاجتماع، كما شكر الأخت نجوى عاطف، مسؤولة الاجتماع، وأيضًا للأخت أنجي سيد بسكالس، لقيادتها فقرة الترانيم

 

- الأنبا باسيليوس يزور كنيسة العذراء بطوه

 

في سياق آخر ، زار الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس الجمعة، كنيسة السيدة العذراء بطوه، حيث كان فى استقبال نيافته الأب داود رياض، والأب شنودة يواقيم، راعيي الكنيسة.

وبارك نيافة المطران اجتماعات التكوين للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وأعطى  بعض النصائح الهامة للشباب، لاستغلال والاستفادة من الفترة الصيفية، لخدمة الكنيسة، كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد الأنبا باسيليوس لقطعة الأرض التابعة للكنيسة. 

وفي نهاية الزيارة، قدم صاحب النيافة الشكر للآباء الكهنة وكافة الشباب وشعب الرعية، لما يقدموه لخدمة الكنيسة. 

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اطمئنان ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس للأنشطة والاجتماعات التكوينية في كافة رعايا الإيبارشية.

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وائل لطفي

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