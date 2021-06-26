السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم يتابع سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس الفرافرة

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، سير أعمال إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية بإدارة الفرافرة التعليمية بمرافقة أحمد حنفى مدير الإدارة التعليمية بالفرافرة.

تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وتضمنت الجولة تفقد لجان سير الإمتحانات بمجموعة من المدارس الفنية ومنها، مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية، ومدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية، ومدرسة ابوبكر الصديق الفنية، مشيدا بمدى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإلتزام الجميع بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد والمسافات وعدم التزاحم.

 ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، ضرورة تهيئة الجو الملائم والمناسب للطلاب من أجل سير العملية الإمتحانية دون قلق أو توتر. 

وشدد على المرور على اللجان بصفة دائمة لضمان الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وبما يضمن سلامة وصحة الجميع.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة لحظية لسير أعمال الإمتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية مع تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات المشكلة بجميع لادارات التعليمية الخمس ، وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.

 وفى ختام جولته وجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص شكره وتقديره للجميع لما يلمسه من تعاون وتضافر الجهود من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب والحرص الدائم على مصلحتهم هدفنا المنشود دائما.

 وفي سياق متصل أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية بمجموعة من الإستراحات المخصصة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين للعمل بلجان سير إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية. 

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على جاهزية جميع الإستراحات بكافة الإحتياجات اللازمة وبما يضمن إقامة متميزة ولائقة بمكانة المعلم مشيدا بما شهده من تجهيزات تضمن راحة المنتدبين موجها بضرورة متابعة أعمال التعقيم والتطهير بصفة دائمة والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ولحماية الجميع.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد أعمال إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية الفرافرة

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وائل لطفي

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