السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دنيا المصرى.. موهبة شبابية شكلتها عشرات التجارب الفنية

دنيا المصري
دنيا المصري

نجحت الفنانة الشابة الصاعدة دنيا المصرى، من خلال عدد من الأدوار المهمة، في الكشف عن موهبتها فى التمثيل، إذ تألقت بشدة فيها، وتمكنت من تثبيت أقدامها بالدراما المصرية، فهى فنانة وإن كانت ما زالت فى مرحلة الشباب، إلا أنها خاضت تجارب فنية عديدة من الكوميدى إلى الرومانسى والدراما، واستطاعت أن تخلق لنفسها مكانة بين ممثلات جيلها فى فترة قصيرة.

تألقت النجمة الشابة دنيا المصرى، بشكل لافت للنظر خلال مسلسلها الأخير "لحم غزال" والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، حيث قدمت واحدًا من أقوى أدوارها الدرامية، وظهرت فى أفضل حالاتها الفنية، وتمكنت دنيا من تجسيد الدور بكل انفعالاته وتحولاته الدرامية، وخلقت مباراة فى الأداء بينها وبين النجمة غادة عبدالرازق، والنجم عمرو عبدالجليل.

الفنانة دنيا المصري

وتجهز دنيا المصرى حاليًا لمفاجأة جديدة خلال الأيام المقبلة، كما تعكف حاليا دنيا المصرى على قراءة عدد من النصوص الدرامية للمفاضلة فيما بينها واختيار الأفضل، لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن دنيا المصرى شاركت كبار النجوم فى أعمالهم، ولها أدوار وتجارب مختلفة، حيث شاركت نور الشريف في مسلسل "عرفة البحر"، مى عزالدين فى "قضية صفية"، وماجد المصرى فى "الوجه الآخر"، وأحمد صلاح حسنى فى "الدايرة"، وسولاف فواخرجى فى "خط ساخن"، و"البيت الكبير" مع لوسى، و"حكايتى" مع ياسمين صبرى، و"هوجان" مع محمد إمام، و"لعبة إبليس" مع يوسف الشريف، وغيرها من المسلسلات المهمة التى وصلت من خلالها للجمهور.

دنيا المصري

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