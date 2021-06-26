تخريج دفعة جديدة بمعهد التربية الدينية بإيبارشية أسيوط للكاثوليك

احتفلت إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد التربية الدينية بأسيوط من حاملي دبلوم التربية الدينية المسيحية بلغ عددها ( 22 ) خادم وخادمة من مختلف كنائس الايبارشية.

تفاصيل الاحتفال

بدأ اليوم بالقداس الإلهي بكنيسة القديس بولس الرسول حيث ترأس الصلاة صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وشارك نيافته في الصلاة الأب متاوس أديب مدير المعهد، والأب انجيلوس شحاته مدير مركز التعليم المسيحي.

وعقب صلاة القداس نظمت إدارة معهد التربية الدينية احتفالية إعلان النتائج بقاعة الأب جوزيف ماري بمقر المعهد، حيث شارك في فعاليات اليوم الأب باسيليوس ظريف راعي كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بأبوجبل، والأب جوزيف رؤوف مسئول لجنة الشباب والدعوات بالإيبارشية.

وفي كلمته دعا الأب متاوس أديب الطلاب والخدام إلى العمل بثلاث وصايا قائلاً : "الأولى لا تفرطوا فى حق الله والخدمة ابداً لأن دعوة الله إليكم للخدمة هي شرف ورسالة ومسئولية، عليكم القيام بها بكل أمانة، والثانية اجعل شعارك في الخدمة أنك للجميع وحاول ان لا تخسر أحدًا لأننا جميعًا أبناء الله، وثالث الوصايا قال الأب متاوس للحاضرين: "اظهروا المحبة للمخدومين قدر طاقاتكم لأن كل عمل ونشاط وابداع أساسه الحب".

كذلك تحدث الأب انجيلوس شحاته وهنأ الطلاب على ختام العام الدراسي شاكرًا تعاون كنائس الإيبارشية مع إدارة المعهد مؤكداً التكامل بين رسالة معهد التربية الدينية ومركز التعليم المسيحي في الإيبارشية بهدف النهوض بخدمة التربية الدينية المسيحية، داعيًا الخدام أن يكونوا أدوات صالحة حتى يعمل الروح القدس من خلالهم، كما ألقى عدلي جميل الحائز على المركز الأول بالفرقة الرابعة كلمة نيابة عن دفعة الخريجين شكر خلالها سيادة المطران راعي الإيبارشية، وإدارة المعهد على القيام برسالة تكوين خدام التعليم المسيحي داعياً كافة أبناء الإيبارشية للإلتحاق بالدراسة في المعهد حتى يتعلموا النمو في محبة الله والناس.

كان الأب متاوس أديب مدير المعهد قد أعلن النتيجة الإجمالية للفرق الأربعة، كما تم تكريم أوائل الخريجين بالفرق، واكثر الطلاب التزامًا بالحضور على مدار العام الدراسي، كذلك تم تكريم الموظفين العاملين بالمعهد وسائقي الاتوبيسات بمناطق الإيبارشية الأربعة.

في ختام الاحتفالية تحدث صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران كرسي أسيوط للأقباط الكاثوليك قائلاً للمشاركين: "فى كل عام عندما نحتفل بتخريج دفعة جديدة من الخدام علينا أن نشكر الله دائمًا على نعمة وجود المعهد بالإيبارشية، ونتذكر بالإمتنان الآباء المؤسسين الراحلين، الأب منير قسيس والأب جوزيف ماري، ومن حمل الرسالة خلفهم من تلامذتهم النجباء حتى تستمر رسالة المعهد لأكثر من خمسيناً عامًا، واضاف سيادة المطران : "علينا أن نشكر الرب أيضًا على سخاء كنائس الإيبارشية ورغبة الطلاب ومثابرتهم على الدراسة لأربع سنوات متواصلة، وكيف يعملون بدورهم على دعوة زملائهم للإلتحاق بالمعهد حتى يتشاركوا معًا الخيرات الروحية".

واختم نيافة الأنبا كيرلس وليم راعي الإيبارشية الكلمة متمنيًا لمعهد التربية الدينية وخدام التعليم المسيحي كل تقدم ونجاح في حياتهم حتى يكونوا رسل وشهود.