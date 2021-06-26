اليوم.. نظر دعوى سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامى سمير صبري، للمطالبة بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوى وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

وحملت الدعوى رقم ٢٦٦٤٦ /٦٨، ضد الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، وطالبت الدعوى بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوى وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

الحكم علي القرضاوي

كانت قد أودعت المحكمة المختصة للجنايات، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«اغتيال العقيد وائل طاحون» والتي قضت فيها بإعدام 8 متهمين، ومعاقبة 14 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم الهارب يوسف القرضاوي؛ لاتهامهم بتأسيس لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وتضمن الحكم الذي صدر فى 17 يناير 2018 على 52 متهمًا، بالإعدام شنقا حضورياً لكل من: محمد بهى الدين شمروخ، و خالد صلاح الدين نوفل، وأسامة عبد الله محمد منصور، و محمود محمد سعيد عبد العزيز، وغيابيا لكل: من جاد محمد جاد، و حسام الصغير، وعلاء على السماحى، والحسيني محمد على، كما تضمن الحكم معاقبة 14 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومن بينهم الهارب يوسف القرضاوي، وعلى 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ولباقي المتهمين بالبراءة وعدم الاختصاص، وانقضاء الدعوى عن القيادي الإخواني محمد كمال لوفاته بعد مقتله في مداهمة أمنية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بالقضية التي تحمل رقم 288 لسنة 2015 جنايات شمال القاهرة، إنه استقر فى يقينها واطمأن ضميرها وارتاح وجدانها من خلال التحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة، أن المتهمين فى غضون عام 2013 إلى عام 2015، انضموا وآخرين إلى جماعة الإخوان «التي أسست فى الظلام على خلاف أحكام القانون، واتخذت من الإسلام ستاراً لها منذ عام 1928 وارتكبوا جرائم دموية.