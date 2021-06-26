السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكلية الإكليريكية بدير المحرق تعلن قبول دفعة جديدة

الانبا بيجول
الانبا بيجول

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ على أن يبدأ تقديم طلبات الالتحاق اعتبارًا من أول يوليو المقبل وحتى منتصف شهر أغسطس. 

وجاءت أهم شروط القبول، الحصول على مؤهل جامعي، وألا يزيد سن المتقدم عن ٣٠ سنة، مع تذكية الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التي ينتمي إليها المتقدم للالتحاق للكلية.

 

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تعد الكلية الإكليريكية أحد أهم المراكز العلمية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، حيث تعتبر بالنسبة للكنيسة العمود الفقرى الذى ينتصب به الجسم.

تاريخ تأسيس الكلية الإكليريكية 

كان البابا يوساب (1946 - 1956)، قد بنى مبنى ضخم فى أرض الأنبا رويس أطلق عليه القاعة اليوسابية (أو المرقسية) ظل خالياً لاختلاف رغبة المجلس الملى والكنيسة فى استعماله فبعض أعضاء المجلس الملى أراد إنشاء كلية للتمريض لتخريج ممرضات على مستوى عال، بينما رأت الكنيسة استعماله لصالح أنشطتها وتدخلت وزارة التربية والتعليم حينما رأت اختلاف الأقباط حول استخدام هذا المبنى العملاق فى وقتها بدون استعمال لذلك فكرت فى الاستحواذ عليه، ووصلت أنباء هذه الفكرة إلى مسامع البابا يوساب وفى الحال أتصل بجميع أعضاء المجلس الملى العام تلفونيا وطلب منهم الحضور فوراً لاجتماع مهم معه.

كان اجتماع البابا يوساب بأعضاء المجلس الملي، يوم الخميس 5 فبراير 1953 وسارع كل من أمكنه تلبية الطلب الباباوى بالحضور إلى دار البطريركية فلما اجتمعوا نقل إليهم ما سمعه فقرروا نقل الكلية الإكليريكية  من مهمشة بالشرابية إلى هذا المبنى، بل وتقرر نقلها فى مساء اليوم نفسه صوناً للمبنى وحفاظاً على ممتلكات الكنيسة وأرضها وقد ذهب حبيب المصرى باشا (والد المؤرخة أيريس حبيب المصرى) مع أعضاء المجلس الملى لإبلاغ طلبة الكلية الإكليريكية بخبر نقلهم نصحهم بقوله: "من الأفضل أن يختار كل منكم قديساً معيناً يتخذه نموذجاً ينسج على منواله"  وقد نفذ طلبة الكلية الأكيريكية الأمر بسرعة وساعد طلبة الكلية الإكليريكية فى نقل أثاث الكلية بأنفسهم والأدوات والكراسى والمكاتب وغيرها بالإضافة إلى أمتعتهم الخاصة وباتوا تلك الليلة فى المبنى الجديد ، وهو مبنى مجهز به قاعات محاضرات وعشرات الحجرات الضخمة ومسرح وقاعة ضخمة تحت المسرح وبه دورات مياه من الرخام وحتى الحنفيات كانت مستوردة من الخارج، وتم تأسيس المبنى رسميا عام 1961.

تبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، ويحصل بعدها الطالب على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية، علاوة على الدراسة فإن طالب القسم النهارى يخضع لبرنامج روحي يومى، من صلوات وقراءة وقداسات، أى أن التكوين يشمل الناحية الروحية والعلمية.

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