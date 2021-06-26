أشد خطورة.. العراق تعلن دخولها فى موجة وبائية ثالثة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، لافتة الى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم السبت، إن الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقًا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأوضح البدر أن الموجة الجديدة يتطلب مواجهتها التركيز على طرق الوقاية، وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني، فضلًا عن التلقيح.

ولفت البدر إلى أن وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات.

وأكد البدر ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات.

وشدد البدر على دور القيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية والشخصيات العامة في نشر ثقافة التوعية الصحية عن جائحة كورونا وعن طرق الوقاية منها، والدعوة إلى تلقي اللقاحات، وخصوصًا فئات الاختطار العالي.

وأكد البدر استمرار مؤسسات وزارة الصحة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى كورونا، فضلًا عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها.

العراق يسجل 5 آلاف و325 إصابة جديدة بكورونا

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، سجلت أمس الجمعة، 5 آلاف و325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و316 ألفًا و418 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 4 آلاف و512 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و222 ألفًا و494 حالة بنسبة شفاء 92.9%، مشيرة إلى تلقي 26 ألفًا و521 شخصًا للقاح المضاد لـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد 824 ألفًا و964 شخصًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 17 ألفًا و33 حالة.