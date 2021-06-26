بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو.. «الداخلية» توزع سلع غذائية بأسعار مخفضة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" تزامناً مع الاحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية

واستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، جرى التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تُلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدس، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته.

موعد المرحلة الثامنة عشر من مبادرة (كلنا واحد)

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثامنة عشر من مبادرة (كلنا واحد) لمدة عشرين يوماً اعتباراً من يوم 30 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو القادم 2021م، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية إستراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 755 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة .

وتتوافر جميع السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40% ، كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين والسلاسل التجارية وجرى إنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحي الحية بكافة أنواعها، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%، ومن المقرر إقامة شوادر في عدد كبير من المناطق ليستفيد جميع المواطنين من التخفيضات التي نجحت مبادرة كلنا واحد في توفيرها للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو المجيدة.