خارجية أمريكا تنفى تغييرًا فى موقف إدارة بايدن بشأن «الجولان المحتلة»

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، كل ما أشيع عن تغير في موقف الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن من موضوع مرتفعات الجولان المحتلة.

جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية فى تغريدة مقتضبة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وأثارت تلك التغريدة تساؤلات حول توقيتها وفحواها، وأكدت التزام واشنطن بموقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لجهة الإقرار والاعتراف بسيادة إسرائيل أقله حاليًا على تلك الهضبة السورية المحتلة منذ سنوات.

وقالت الوزارة باختصار في تغريدتها "لم تتغير سياسة الولايات المتحدة بشأن الجولان وكل التقارير التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة!".

فيما يعود سبب تلك التغريدة إلى تقرير نشرته أمس "واشنطن فري بيكون" الأمريكية، أشارت فيه إلى تغير في الموقف الأمريكي حيال تلك القضية.

ونقلت عن مسئول في وزارة الخارجية، قوله ردًا على استفسار حول موقف الإدارة الحالية من قضية الجولان، إن تلك المنطقة لا تنتمي لأحد، وإن السيطرة عليها يمكن أن تتغير اعتمادًا على ديناميكيات المنطقة المتغيرة باستمرار، في إشارة فهمت كأنها تراجع عن الموقف السابق.

يذكر أن إدارة ترامب أعلنت أن المرتفعات التي استولت عليها إسرائيل من سوريا عام 1967 ستكون جزءًا من إسرائيل عام 2019.

وقام وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو برحلة إلى المنطقة عام 2020، وأعاد التأكيد على أن أمريكا تخلت رسميًا عن سياسة استمرت لعقود طويلة في اعتبار الجولان منطقة محتلة.

يذكر أن تلك المرتفعات التي احتلتها القوات الإسرائيلية، تشكل موقعًا استراتيجيًا وغنيًا بالمياه لسوريا، ولم تقر الأمم المتحدة ولا معظم الدول حول العالم بسيادة إسرائيل عليها، بل تؤكد القرارات الأممية أنها أراضٍ سورية محتلة.

جدير بالذكر، أن مسئولًا في وزارة الخارجية الأمريكية، قال أمس الجمعة، إن بلاده تنوي إلغاء الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذي تم إعلانه خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.