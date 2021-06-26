السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لرفع الإنتاج وترشيد المياه.. تحديث نظم الري في 70.59% من الأراضي

أراضى الرى الحديث
أراضى الرى الحديث

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. 

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري فى المحافظات، اليوم السبت ، من تنفيذ أعمال تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى مساحة 364.258 ألف فدان، وذلك بنسبة 70.59% من المستهدف فى الأراضى الزراعية للرى سطحى وجوفى ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 91 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، والتى تستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية. 

من جانبه قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم حالياً تنفيذ مشروع قومي متكامل للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

 

آليات للتمويل وخفض تكاليف الإنتاج 


وأشار رئيس القطاع لـ” الدستور “،  إلى مردود المشروع الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

كما تم وضع آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياه المستخدمة. 

وزارة الرى تطوير أراضي المزارعين المحافظات ترشيد استهلاك المياه تحديث نظم الرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

الصحة العالمية: رفض الدول اقتسام لقاحات كورونا يكشف «العقلية الاستعمارية»

جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب موبايلات وساعات ثمينة ومكملات غذائية

تبدأ محاكمتهم اليوم.. تفاصيل اعترافات متهمي «خلية الجوكر الإرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل