هولندا ترفع معظم القيود المتعلقة بكورونا مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي

قررت هولندا رفع معظم القيود المفروضة في مواجهة وباء "كورونا" اعتبارا من اليوم السبت، مع الإبقاء على الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “نذرلاند” الهولندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن الحكومة الآن وصلت إلى المرحلتين الرابعة والخامسة من خطتها المكونة من ست خطوات للخروج من الإغلاق.

وقررت الحكومة الهولندية إلغاء معظم القيود المتعلقة بالوباء على خلفية تحسن الوضع الوبائي في البلد، حيث يتقلص عدد الإصابات الجديدة ويزداد عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزير الصحة هوجو دي جونج قد أعلنا عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي مشترك يوم 18 يونيو الجاري، وقال مارك روته إن "هولندا تتخذ خطوة كبيرة.. ونهاية الأزمة وشيكة".

وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء الهولندي قد صرح في وقت سابق بأنه مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، يُسمح كل شيء، بدون أي قيود وبدون الحظر على تناول الكحول وبدون ارتداء كمامات في المتاجر.

ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن هولندا لم تخرج تمامًا من الأزمة بعد، في ضوء انتشار سلالة "دلتا" المتحورة في البلاد وعدم التأكد من مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد فيروس "كورونا".



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.