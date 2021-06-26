تبدأ محاكمتهم اليوم.. تفاصيل اعترافات متهمي «خلية الجوكر الإرهابية»

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد على، و102 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر.

وتزامنا مع جلسة محاكمة المتهمين ننشر خلال التقرير التالي اعترافات المتهمين بالقضية، التي تضمنت المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

واعترف المتهم الثالث، وفقًا لأمر الإحالة ويدعي "سامي جمال أحمد" باستخدامه موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وتحريضه على ارتكاب جرائم إرهابية.

وأضاف: «أنه على إثر بث المتهم الأول لمقاطع مصورة عبر شبكة المعلومات الدولية؛ روج من خلالها لفساد مؤسسات الدولة، وحرض فيها على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، لاقى ذلك تأييده، ونشر بعضها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما انضم إلى العديد من المجموعات والصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتطبيق الوتساب؛ التي نشرت ذات المحتوی، رامية إلى تحقيق ذاك الغرض، واستجاب لها العديد من المشاركين بتجمهر میدان الأربعين بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰».

كما انضم لمجموعة إلكترونية أخرى على موقع "الفيسبوك"، بقصد التدبير لتجمهر آخر اعتراضا على ضبط بعض المشاركين بالتجمهر المار بيانه.

كما اعترف المتهم الخامس، وفقًا لأمر الإحالة "مؤمن مصلح محمد على" أنه في غضون شهر سبتمبر عام ۲۰۱۹، دعاه المتهم الثالث للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمحافظة السويس؛ وتلك التجمهرات دعا لها المتهم الأول في مقاطع مصورة بثها عبر شبكة المعلومات الدولية، واستجاب له المشاركون في تجمهر میدان الأربعين بتاریخي ۲۰، ۲۰۱۹/۹/۲۱.

كما اعترف المتهم السادس "محمود مصلح محمد" بضمه من المتهم الخامس لمجموعة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الغرض منها الدعوة إلى المشاركة في تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد ومطالبة بإسقاطه، وضمت معهما كلًا من المتهمين الثالث، الرابع، السابع، التاسع.

وأقر المتهم السابع مصطفی صلاح محمود بيومي وشهرته "نفتلينا" في التحقيقات باستخدامه موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، بمطالعته المقاطع المصورة التي بثها المتهم الأول عبر شبكة المعلومات الدولية، وروج من خلالها لفساد مؤسسات الدولة، وحرض فيها على المشاركة بتجمهرات مناهضة النظام الحكم القائم بالبلاد، وانضمامه لمجموعة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ نشرت ذات المحتوى، بغرض التدبير التجمهرات بمحافظة السويس في غضون شهر سبتمبر عام ۲۰۱۹ والحشد لها، وذلك بدعوة من المتهم الثالث، وضمت معهما كلًا من المتهمين الخامس، والسادس، والثامنة.

كما اعترفت المتهمة الثامنة "مروة عبدالغني" بالتحقيقات باستخدامها موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم ارهابية وأبانت تفصيلا لذلك؛ أنها إثر مطالعتها المقاطع المصورة التي بثها المتهم الأول عبر شبكة المعلومات الدولية، وروج من خلالها الفساد مؤسسات الدولة، وحرض فيها على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، انضمت لمجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيقي الماسنجر - بموقع الفيسبوك والواتساب بشبكة المعلومات الدولية، نشرت ذات المحتوى، بغرض تدبير تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمحافظة السويس في غضون شهر سبتمبر عام ۲۰۱۹، وذلك بتحديد مواعيدها وأماكن تسييرها، وذكرت من أعضائها كلًا من المتهمين الثالث، والخامس، والسابع.