السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تزامنا مع محاكمتهم.. أسماء المتهمين فى قضية «خلية الجوكر الإرهابية»

الهارب محمد على
الهارب محمد على

تنظر بعد قليل، الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد على، و102 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الجوكر الإرهابية”.

وتزامنا مع أولى جلسات محاكمة المتهمين ننشر أسماء المتهمين بالقضية وفقّا لأمر الإحالة كل من:

1 - محمد على على عبدالخالق.

2 - تامر جمال محمد حسني

3 - سامی جمال أحمد جاد الرب

4 - حسن هاني حسن النجار

5- مؤمن مصلح محمد على

6- محمود مصلح محمد على

7- مصطفی صلاح محمود بیومی

8- مروة عبد الغنى عبدالباقی

9- عمرو أیمن زکی رمضان

10- محمود مصطفى على عيسى

11- صابر أشرف فاروق

12- مصطفى محمد عبدالحميد حسن

13- محمد حسین حسن شاذلی

14 - خالد عبدالوهاب حسنین محمود

15- إسلام سمیر عبدالواحد عبدالله

16 - فتحى مصطفى الصوفي

17 - أحمد سمير محمد السيد

18 - محمد عماد أبو الفتوح الهادي

19 - أحمد مجدی فرج محمد

20- حسین سيف النصر مصطفى

21 - فرج محمد عبدالمنعم محمد

22 - محمود غريب مبارك محمد

23 - مصطفی محمد حلمي السيد بكرى

24 - أحمد سعد عبدالعزيز محمد

25 - إبراهیم محمد إبراهيم محمد

26- محمد سید عبدالله إبراهیم

27 - أحمد حسن علی حامد

28 - عبدالرحمن خالد أحمد صالح

29 - إبراهیم ممدوح يوسف أبو الحارث

30- محمد مصطفى السيد مرزوق.

31 - خالد عصام عبدالرحیم سلیم

32 - محمد سید توفیق فرج

33 - أحمد سید سید أحمد محمد

34 - أحمد وهب الله محمد حسن

35 - إسلام محمود جبریل

36 - محمد خلف عبدالفتاح عبدالهادی

37 - إسلام جمال محمد مرعی

38 - مصطفی إبراهیم محمد خلیل

39 - أحمد عبدالناصر شمروخ

40 - محمود ياسر محمود محمد

41 - إسلام السيد أحمد عبدالعزیز

42 - عبدالله عزت منصور إبراهیم

43 - لؤي عبدالله مجاهد أسمر

44 - محمد عصام على الجيوشي

45 - على محمد على عبدالعال محمد

46 - على محمود فزاع فزاع مناع

47 - إسلام غریب عبدالظاهر

48 - أحمد أنور أبوالعلا إبراهيم

49 - عبدالرحمن مصطفى مصطفی مغربی

50 - عبدالله عبدالمنعم السيد محمود

51 - مصطفى عادل على أبو المجد

52 - أحمد عوض ذکی منصور

53- هشام محمد حمادة محمد

54- أحمد سلیم سویلم سلام

55- مصطفی ماهر امین حسن

56- عبدالرحمن محمد عبدالمعطى

57- جمال محمود عمر محمود

58- صلاح عبدالقادر مصطفی

59- محمد جمال مصطفى السيد

60- محمد سید مرزوق عبدالحافظ

61- مصطفی إدریس نبوی

62- أحمد عبداللاه أبوالمجد محمد

63- أحمد ياسر یاسین احمد

64- أحمد صبحی غریب عبدالهادی

65- هشام عزت حسنی أحمد

66- کریم محمد إبراهیم محمد

67- محمود عوض أحمد سید

68- محمد عبدالحميد محمد على

69- على محمد عبدالحمید إسماعیل

70- مؤمن محمد عایش حامد

71- عبدالله سید عبادی حنفی

72- محمد صابر حامد حسن

73- أحمد السيد جودة عبدالمجيد

74- محمد مصطفی محمد أحمد

75- أحمد عبدالله خلیل محمود

76- رحیم خالد فرج عبدالمولی

77- عمر عبدالرحیم أحمد آدم

78- عبدالرحمن رضا فرغلی

79- علی خمیس محمد على

80- محمد البطل عبدالعظيم السيد

81- محمد محمود عثمان سید

82- أسامة عادل طلعت حسین

83- إبراهیم أحمد إبراهیم هاشم

84- بلال أشرف کامل

85- مصطفى عواد عطوة

86- عبدالرحمن أحمد فراج

87- بلال محمد عبدالظاهر

88- عبدالرحمن محمد عبدالظاهر

89- بلال محمد عبدالظاهر

90- عبدالرحمن محمد عبدالظاهر

91-محمد بركات عبدالعظیم

92- محمد زین بدران عبدالحکیم

93- عبدالرحمن على العربي عبدالرحيم

94- غريب محمد غریب عبدالعزیز

95- بلال محمد محمود الكردي

96- ماهر قدری عامر محمد

97- معتز أحمد مصطفی أحمد

98- أحمد حمزة أحمد النادي

99- عبدالله سالم عيد جمعة

100- أحمد خلف عبدالفتاح

101- عبداللطیف رفعت عبداللطیف

 

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المقاول الهارب محمد علي حسن خلية الجوكر مجمع محاكم طرة أمر الإحالة اسماء المتهمين الدائرة الخامسة إرهاب محكمة أمن الدولة طوارئ خلية الجوكر الارهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

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