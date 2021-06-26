السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تؤهل 1966.161 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".

 خطة إستراتيجية لتحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها 


وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات إنتهت ، اليوم السبت، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1966.161 كيلو متر  من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 7731 كيلومترا ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

كما أوضح غانم لـ " الدستور "، إلى أن المشروع يفتح المجال أمام تصدير المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

يتضمن المشروع القومى تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، و يتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية، كما يوفر المشروع  مليار جنيه سنويا لصيانة وتطهير المجارى المائية.

كما يستهدف المشروع القومى توفير 5 مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية التى تبلغ  33 ألف كيلومتر على طول مجرى نهر النيل ، ويسمح بإنشاء مزارع سمكية واستخدام المخلفات فى تسميد الأراضي الزراعية.

وزارة عبدالفتاح السيسي المتحدث الرى الموارد المائية المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع

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