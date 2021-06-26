جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب موبايلات وساعات ثمينة ومكملات غذائية

تمكن رجال الجمارك بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة، وأسامة محمد دياب مدير الجمرك بالإدارة الثانية، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة والساعات الثمينة وكمية من المكملات الغذائية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إلاجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة قادمة من دبي استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبالعرض على أحمد سيد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب، وبتفتيشه ذاتيا عثر على عدد من الهواتف المحمولة ماركة iPhone بإجمالي 16 هاتفا.



وفى المحاولة الثانية وعلى نفس الرحلة استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب آخر أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي رأفت الصاوي مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود ساعات داخل الحقائب.

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول مدير الحركة، قام بتكليف أحمد عبد الواحد لتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود ساعتين ماركة رولكس وساعة وأسورة ذهبية ماركة كارتيير بخلاف ساعته الشخصية التي يرتديها.



أما المحاولة الثالثة فكانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران قادمة من روسيا عندما استوقف عبد السلام عادل أحد الركاب من جنسية أوروبية من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة مندسا وسط المجموعة السياحية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة فأفاد مصطفي الصاوي بوجود كمية من الأمبولات داخل الحقائب .

وبالعرض على أحمد سيد عافية مدير الحركة قرر تكليف محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1900 أمبول مكملات غذائية تستخدم في بناء العضلات.

وقرر أسامة محمد دياب مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب من الثلاثة أرقام 65 و66 و67 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .