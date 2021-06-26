«دلتا» يجبر أستراليا على غلق «سيدني» أسبوعين لاحتواء تفشي كورونا

قررت السلطات الأسترالية، فرض عزل عام صارم على مدينة سيدني لمدة أسبوعين ابتداء من مساء اليوم السبت، وذلك في محاولة لاحتواء تفش سريع لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.

ووفق وكالة “رويترز”، فقد بدأت السلطات الأسترالية تطبيق عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة، بسبب تفشي سلالة "دلتا" سريعة الانتشار، لكن السلطات الصحية قالت “إنها بحاجة إلى توسيع ذلك العزل، بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات بالفيروس”.

وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة، التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الأسترالية الحجر على مدينة سيدني، إثر رصد بؤرة لطفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في المدينة.

وأعلنت غلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء مقاطعة نيو ساوث ويلز، دخول قرار حظر مغادرة سيدني حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع من جديد.

وقالت بيريجيكليان إن "نسبة كبيرة جدا من سكان سيدني البالغ عددهم 5 ملايين نسمة سيخضعون لحظر التنقل الذي يشمل سبع مناطق تم فيها تسجيل إصابات بكورونا".

وأبقت السلطات على فتح المطاعم والحانات، لكنها حظرت الغناء والرقص. ويسمح بإقامة الفعاليات الكبيرة، فيما حدد عدد الجمهور بنسبة 50% من سعة الملاعب الرياضية.

وقال براد هازارد وزير الصحة في الولاية: "استنادا إلى خبرتي.. ثمة درجة معينة من الكلل واللامبالاة تجاه الفيروس".

وحث السكان على توخي الحذر من "هذه الطفرة المتحورة الأكثر خطورة من الفيروس الأساسي وعدم الاستسلام لعدم المبالاة".

وسجلت أكثر من ثلاثين إصابة بالطفرة المتحورة منذ رصد هذه البؤرة الوبائية الأسبوع الماضي في منطقة بونداي بيتش في سيدني.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.



