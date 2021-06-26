668 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، أنه تم تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 154 ألفا و457 حالة .



وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأنه تم تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,012 حالة، وتهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى سبتمبر لتحقيق مناعة القطيع في نوفمبر، بعد أن بدأت حملة التطعيم في 26 فبراير.



وتدير البلاد حملة التطعيم بلقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" التي تتطلب جرعتين، ولقاح "يانسن" الذي يتطلب جرعة واحدة، وتتزايد المخاوف من احتمال تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، الأكثر قابلية للانتقال في البلاد على خلفية الزيادة الحادة في عدد الإصابات الوافدة من الخارج، وسط تفشي تلك السلالة في جميع أنحاء العالم.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.