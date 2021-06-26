48.6 ألف إصابة جديدة و1183 وفاة بكورونا في الهند

سجلت الهند 48 ألفا و698 إصابة جديدة بفيروس "كوروناّ" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و183 ألفا و143 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1183 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 394 ألفا و493 شخصا.



وأفادت بأن 64 ألفا و818 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 29 مليونا و193 ألفا و85 حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 595 ألفا و565 حالة.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.