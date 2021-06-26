تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وتجاوز المنحنى الوبائي لإصابات كورونا الأبرز بالصحف

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، أبرزها تأكيد وزير المالية محمد معيط تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، فضلا عن توقيع وزارة التموين بروتوكول لإنشاء منطقة لوجيستية تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل لبيع المنتجات.



مبادرات حكومية لتحسين حياة المواطنين



ففي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (مبادرات حكومية لتحسين حياة المواطنين) نقلت الصحيفة تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط - خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، عبر (الفيديو كونفرانس) - والتي أكد خلالها أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلي إلى 7.7% برغم التداعيات السلبية لأزمة "كورونا"، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة الجائحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير.

وقال الوزير "إننا نستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة".. مشيرا إلى أن مصر أصبحت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال 3 سنوات، حيث تراجع من 108% عام (2016/ 2017) إلى 87.5 % بنهاية العام المالي الماضي.

وأضاف "أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.17 سنة في يونيو 2020، وبالتالي خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلي، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة "كورونا"، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليارا للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليارا لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.

وأشار إلى أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية (مصر 2030)، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 7.2% لتسجل أدنى مستوى لها في ديسمبر 2020، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التي يتم تنفيذها، حيث تم تخصيص حزمة مالية بقيمة ملياري جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، و12.1 مليار جنيه لتطوير أنظمة الري وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.

وأضاف الوزير أنه سيتم ضخ نحو 4.4 مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية من أذون وسندات خزانة، وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.



18 منطقة تجارية وترفيهية في 11 محافظة



وتحت عنوان (18 منطقة تجارية وترفيهية في 11 محافظة)، أكدت صحيفة (أخبار اليوم) أن وزارة التموين وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة السويس يقضي بإنشاء منطقة لوجيستية تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل لبيع المنتجات.

ونقلت الصحيفة تصريحات وزيرة التموين الدكتور علي المصيلحي، والتي أكد خلالها أن المنطقة ستقام على مساحة 5 أفدنة وستسهم في تقليل حلقات التداول للسلع والحد من الهدر في المنتجات.. وقال إنه جار تنفيذ 18 مشروعا تشمل مناطق لوجيستية وترفيهية في 11 محافظة.

مصر تتجاوز المنحنى الوبائي من الموجة الثالثة لـ"كورونا"

وفي الِشأن المحلي أيضا نقلت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (مصر تتجاوز المنحنى الوبائي من الموجة الثالثة لـ"كورونا") تأكيد وزارة الصحة والسكان أن مصر تجاوزت قمة المنحنى الوبائي للموجة الثالثة من فيروس "كورونا" نتيجة وعي المواطنين والتلقيح، مشيرة إلى أنها تتابع وترصد الوضع الوبائي على مدار الساعة، نافية ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحصول على جرعة ثالثة من لقاح (سينوفارم) كجرعة تنشيطية، قائلة: "مجرد تكهنات، وملتزمون بما نشرته منظمة الصحة العالمية أو المنظمات الطبية العالمية فيما يخص عدد الجرعات".

وأضافت الوزارة أنه سيتم السماح للقادمين بالدخول للبلاد بدون إجراء المسحة بشرط الحصول على الجرعتين من التطعيم ومرور 14 يوما على الحصول على الجرعة الثانية، موضحة أن القادمين من دول بها سلالات متحورة من فيروس "كورونا" سيخضعون لإجراءات أكثر دقة.. مشيرة إلى أن البدء في تصنيع لقاح سينوفاك الصيني هو أحد النجاحات في إدارة أزمة "كورونا"، وذلك بتوطين تكنولوجيا اللقاحات في مصانع فاكسيرا، لافتة إلى أنه مع نهاية الشهر الحالي سيتم الحصول على أولى كميات الإنتاج استعدادا لإنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني.

غرامة ألف دولار على شركات الطيران حال نقل راكب لا يحمل شهادة "PCR" أو التطعيم



وتحت عنوان (مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي: غرامة ألف دولار على شركات الطيران حال نقل راكب لا يحمل شهادة "PCR" أو التطعيم)، نقلت صحيفة (الشروق) تصريحات خاصة لمدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي حازم إمام، والتي أكد خلالها، البدء في تنفيذ قرارات وزارة الصحة باستخدام شهادة التطعيم بلقاح فيروس "كورونا"؛ بشرط مرور 14 يوما على التطعيم بديلا لشهادة تحليل الـPCR داخل المطارات في مصر.

وأوضح أنه سيتم توقيع غرامة بقيمة ألف دولار على شركات الطيران في حال نقل راكب لا يحمل شهادة التطعيم ضد "كورونا" أو مسحة (PCR) عبر مطار القاهرة، لافتا إلى تخصيص مطار القاهرة الدولي لحاملي شهادات الـ(PCR) أو التطعيم، وتخصيص مطاري شرم الشيخ والغردقة لغير حاملي الـ(PCR) أو شهادات التطعيم.

وقال إن القرار سيسهل السفر على القادمين إلى مصر سواء من المصريين أو الأجانب، كما سيخفف العب على المطارات الأخرى مثل مطار شرم الشيخ والغردقة الذين يجرون تحليل الـ (PCR) لجميع القادمين من الخارج.

وأضاف "أغلب المسافرين حتى الآن يقدمون شهادة الـ(PCR) نظرا لأن قرار اعتماد التطعيم لم يمر عليه سوى 48 ساعة فقط منذ تطبيقه، ولكن في القريب ستكون شهادة التطعيم الأساس في المطارات، لأن أغلب المسافرين يحرصون على التطعيم ضد الفيروس قبل سفرهم".



الرقابة المالية للشركات: إيصالات الأمانة ممنوعة.. التوقيع على بياض مرفوض

وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (الرقابة المالية للشركات: إيصالات الأمانة ممنوعة.. التوقيع على بياض مرفوض) أن الهيئة العامة للرقابة المالية حذرت المؤسسات والجهات المرخص لها منح القروض التمويلية من قبول إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

ونقلت الصحيفة تشديد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة على أن الالتزام بضوابط القرار من شروط استمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط، مع الالتزام باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة الخمالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات.