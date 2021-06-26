السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس قى مصر اليوم السبت 26-6-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت- الموافق 26 -6-2021 شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 24
الإسكندرية 32 22
وادي النطرون 35 21
طنطا 37 24
شبين الكوم 37 24
دمنهور 34 22
بلطيم 31 21
مطروح 31 22
السلوم 32 21
سيوة 39 24
بورسعيد 32 23
دمياط 32 23
الزقازيق 37 24
المنصورة 36 23
الاسماعيلية 37 22
السويس 37 22
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 35 24
نخل 34 19
نويبع 37 26
طابا 34 20
كاترين 32 19
الطور 33 24
شرم الشيخ 38 26
الغردقة 36 26
مرسى علم 35 26
الفيوم 37 22
بنى سويف 37 23
المنيا 37 23
أسيوط 39 24
سوهاج 40 24
قنا 41 25
الأقصر 41 25
أسوان 42 26
ادفو 42 26
أبوسمبل 42 25
الوادى الجديد 42 26
الشلاتين 36 26
أبو رماد 35 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 27

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

اليوم.. محاكمة الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن لـ«عشماوى»

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين فى «الجوكر»

تفاصيل حالة الطقس قى مصر اليوم السبت 26-6-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل