تفاصيل حالة الطقس قى مصر اليوم السبت 26-6-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت- الموافق 26 -6-2021 شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

الإسكندرية 32 22

وادي النطرون 35 21

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 24

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 31 22

السلوم 32 21

سيوة 39 24

بورسعيد 32 23

دمياط 32 23

الزقازيق 37 24

المنصورة 36 23

الاسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 24

نخل 34 19

نويبع 37 26

طابا 34 20

كاترين 32 19

الطور 33 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 26

الفيوم 37 22

بنى سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

ادفو 42 26

أبوسمبل 42 25

الوادى الجديد 42 26

الشلاتين 36 26

أبو رماد 35 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27