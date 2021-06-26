كورونا يتسبب فى أكبر انخفاض بمتوسط العمر بأمريكا منذ الحرب العالمية الثانية

كوفيد-19 يتسبب في أكبر انخفاض في متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية

نتيجة لجائحة كوفيد-19، انخفض متوسط العمر المتوقع لسكان الولايات المتحدة بنحو عامين بين عامي 2018 و2020، مع انخفاض أكثر وضوحا في مجموعات الأقليات، بما في ذلك الأشخاص السود وذوي الأصول الإسبانية، وفقا لما ذكرته ((الإذاعة العامة الوطنية))، وهي منظمة إعلامية أمريكية غير ربحية.

وأشارت ((الإذاعة العامة الوطنية)) نقلا عن دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة انخفض من حوالي 79 عاما في عام 2018 إلى حوالي 77 عاما بحلول نهاية عام 2020.

وقال ستيفن وولف من كلية الطب بجامعة فيرجينيا كومنولث وهو أحد القائمين على الدراسة التي صدرت يوم الأربعاء "لم نشهد انخفاضا كهذا منذ الحرب العالمية الثانية. إنه انخفاض مروّع في متوسط العمر المتوقع. ومن الواضح أن هذا الانخفاض الدراماتيكي يرجع إلى الجائحة".

وذكرت الوثائق أن بعض الأمريكيين يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية ويواجهون عراقيل أخرى ناجمة عن الجائحة بصورة أصعب بكثير من غيرهم. وإن معدل وفيات الأمريكيين السود هو ضعف المعدل مقارنة بالأمريكيين البيض.

وينعكس هذا التفاوت في التقديرات الجديدة لطول العمر. "فقد شهد الأمريكيون من أصل أفريقي انخفاض متوسط العمر المتوقع لديهم بمقدار 3.3 سنوات وشهد الأمريكيون من أصل إسباني انخفاض متوسط العمر المتوقع لديهم بمقدار 3.9 سنوات"، هكذا أوضح وولف.



إصابات كورونا على مستوى العالم



وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.