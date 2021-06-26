البنك الدولى يوافق على قرضين بقيمة 630 مليون دولار لمشروعين بيئيين فى الصين

البنك الدولي يوافق على قرضين بقيمة 630 مليون دولار لمشروعين بيئيين في الصين

وافق البنك الدولي على قرضين بقيمة 630 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعين بيئيين في الصين للمساعدة في الحد من التلوث البلاستيكي ودعم الاستثمار الأخضر في البلاد.

وسيقدم البنك الدولي قرضا بقيمة 430 مليون دولار لمشروع تقليل النفايات البلاستيكية في الصين للمساعدة في تحسين إدارة النفايات البلاستيكية وتقليل التلوث البلاستيكي من النفايات الصلبة البلدية، وفقا للبنك.

كما وافق البنك على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لدعم إنشاء صندوق استثمار أخضر ومنخفض الكربون للمساعدة في تحفيز رأس المال الخاص وتوسيع المعروض من تمويل الأسهم للأعمال والمشاريع الخضراء في الصين.

و علي صعيد آخر ، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة صعودا من 24 إصابة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.



وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 مقارنة مع 20 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91718 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.



إصابات كورونا على مستوى العالم



وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.