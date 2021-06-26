استقرر أسعار اللحوم البلدى بالمدبح والأسواق فى مصر ليوم السبت 26-6-2021

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق والمحلات فى مستهل بداية الأسبوع الرابع من شهر يونيو ليوم السبت 26-6-2021 وتستمر حالة استقرر أسعار اللحوم البلدي وتقترب أسعار اللحوم المستوردة بالسوق المستهلك من أسعار اللحوم البلدي.

أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 26-6-2021

- سجل أسعار اللحم الجاموس البلدي الصغير ما بين 120 إلى 125 جنيها للكيلو.

- سجلت أسعار الموزة الكندوز، 150 جنيه للكيلو.

- وعرق التربيانكو تتراوح مابين 160 إلي 170 جنيه للكيلو.

- الاستيك والبفتيك مابين 170 إلي 180 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو .

- اللحم المفروم بجميع درجاته يتراوح بين 135-140 جنيها للكيلو.

- سجلت اللحوم الضاني والكبدة الضاني 140 جنيه للكيلو .

- سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

- أسعار "فواكه اللحوم"

- سجل سعر الكوارع 90 جنية

- سجل سعر المخ نحو 100 جنية البقري

- سجلت اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو,

- وسجل كل من "الفشة" 65 جنيها للكيلو، و40 للكرشة، و الممبارة 50 ، و لحمة الراس 60 جنيه، لسان 90 جنيه، و السجق البلدي -130 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي مابين 90 إلي 110 جنية

- أسعار اللحوم المستوردة

- سعر كيلو اللحم السوداني مابين 90 جنية من المجزر.

- سجل سعر كيلو الضأني المستورد مابين 70 إلي 85 جنية

- جاء سعر اللحم البرزايلي حوالي 90 جنيه للكيلو بالعظم من المجزر الالي

- سجل سعر كيلو لكبده المستوردة ما ين 55 إلي 70 جنيها للكيلو.

حجم استيراد خلال 2021

وذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد وافقت على استيراد 96.500 رأس عجل بقري ، من بينها 52.500 رأس بغرض الفوري من السودان ، بالإضافة توفير44000 رأس عجل بقري بغرض التربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية .

كما تم الموافقة على استيراد 70 ألف راس من الخرفان بغرض الذبح منها 25 ألف رأس خروف من السودان و45 الف من دول أخري بالإضافة إلي 7 آلاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان ، و6 .500 طن من اللحوم المصنعة .