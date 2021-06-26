استقرر أسعار اللحوم البلدى بالمدبح والأسواق فى مصر ليوم السبت 26-6-2021
استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق والمحلات فى مستهل بداية الأسبوع الرابع من شهر يونيو ليوم السبت 26-6-2021 وتستمر حالة استقرر أسعار اللحوم البلدي وتقترب أسعار اللحوم المستوردة بالسوق المستهلك من أسعار اللحوم البلدي.
أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 26-6-2021
- سجل أسعار اللحم الجاموس البلدي الصغير ما بين 120 إلى 125 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار الموزة الكندوز، 150 جنيه للكيلو.
- وعرق التربيانكو تتراوح مابين 160 إلي 170 جنيه للكيلو.
- الاستيك والبفتيك مابين 170 إلي 180 جنيها للكيلو.
سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو .
- اللحم المفروم بجميع درجاته يتراوح بين 135-140 جنيها للكيلو.
- سجلت اللحوم الضاني والكبدة الضاني 140 جنيه للكيلو .
- سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.
- أسعار "فواكه اللحوم"
- سجل سعر الكوارع 90 جنية
- سجل سعر المخ نحو 100 جنية البقري
- سجلت اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو,
- وسجل كل من "الفشة" 65 جنيها للكيلو، و40 للكرشة، و الممبارة 50 ، و لحمة الراس 60 جنيه، لسان 90 جنيه، و السجق البلدي -130 جنيها.
- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي مابين 90 إلي 110 جنية
- أسعار اللحوم المستوردة
- سعر كيلو اللحم السوداني مابين 90 جنية من المجزر.
- سجل سعر كيلو الضأني المستورد مابين 70 إلي 85 جنية
- جاء سعر اللحم البرزايلي حوالي 90 جنيه للكيلو بالعظم من المجزر الالي
- سجل سعر كيلو لكبده المستوردة ما ين 55 إلي 70 جنيها للكيلو.
حجم استيراد خلال 2021
وذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد وافقت على استيراد 96.500 رأس عجل بقري ، من بينها 52.500 رأس بغرض الفوري من السودان ، بالإضافة توفير44000 رأس عجل بقري بغرض التربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية .
كما تم الموافقة على استيراد 70 ألف راس من الخرفان بغرض الذبح منها 25 ألف رأس خروف من السودان و45 الف من دول أخري بالإضافة إلي 7 آلاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان ، و6 .500 طن من اللحوم المصنعة .