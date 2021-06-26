الصحة العالمية: رفض الدول اقتسام لقاحات كورونا يكشف «العقلية الاستعمارية»

ندد عدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية بـ"نهج الأبوّة" من جانب بعض الدول الأكثر ثراء فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات، مسلطين الضوء على نقص اللقاحات وليس نقص الاستعداد في الدول ذات الدخل المنخفض، فيما قال المدير العام للمنظمة إن المجتمع العالمي "يفشل".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أثار سؤال طرحه صحفي حول كيفية قيام البلدان ذات الدخل المنخفض بإعطاء "مئات الملايين" من الجرعات، ردود فعل حماسية بين مسؤولي منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي.

فقد شدد بروس إيلوارد، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على أن العديد من البلدان منخفضة الدخل "لديها عقود من الخبرة في إدارة حملات جماعية" في مجال التطعيم.

وأضاف أن نقص اللقاحات يشكل تحديا أكبر، مؤكدا أن مرفق كوفاكس، وهو المبادرة الدولية لتوفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي تقودها منظمة الصحة العالمية، سجل "جرعات صفرية من لقاح أسترازينيكا" و "جرعات صفرية من لقاح جونسون آند جونسون" هذا الشهر.

واتفق معه مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن "العديد من بلدان الجنوب أفضل بكثير من بلدان الشمال في تقديم التطعيم الجماعي القائم على السكان".

وقال ريان إن موقف البلدان التي ترفض تقاسم اللقاحات خوفا من أن تهدرها البلدان المنخفضة الدخل يعكس "نهج الأبوّة" و"العقلية الاستعمارية".

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن "هذا الموقف يجب أن يكون شيئا من الماضي".

و أضاف أن "الفرق هو بين من يملكون و من لا يملكون، والذي يكشف الآن تماما عن ظلم عالمنا. الظلم، وعدم المساواة".

وشدد على أن "العالم كمجتمع دولي يفشل. ونحن كمجتمع عالمي نفشل".