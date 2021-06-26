السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تعلن مقتل 35 شخصا فى حرب عصابات المخدرات

اشتباكات بين عصابات
اشتباكات بين عصابات المخدرات بالمكسيك

أفادت وسائل إعلام مكسيكية نقلا عن مصادر حكومية بأن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا في اشتباكات بين عصابات المخدرات في ولاية زاكاتيكاس بوسط البلاد.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشارت المصادر إلى أن الاشتباكات بين مسلحي عصابتي المخدرات "خاليسكو الجيل الجديد" و"سينالوا" وقعت في مدينة سان خوان كابيسترانو، واستمرت منذ عصر الخميس حتى صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

 

وعثر عناصر الجيش والنيابة العامة المكسيكية في موقع الاشتباكات على 35 جثة وسيارتي "بيك أب" محروقتين.

 

يذكر أن "سينالوا" و"خاليسكو الجيل الجديد" من بين أكبر وأخطر عصابات المخدرات في العالم في الوقت الحالي.

 

وانشقت عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" عن "سينالوا" في عام 2011 تقريبا. وزعيمها نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس الملقب "إل مينتشو" على رأس قائمة المطلوبين لهيئة محاربة المخدرات الأمريكية (DEA)، حيث تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل المعلومات التي ستؤدي إلى القبض عليه.


 وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيلها 5270 إصابة و278 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للوفيات جراء الجائحة.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5270، مقابل 5340 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2498357 حالة.

 

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 278 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 221 الخميس، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 232346 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9.2%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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