انطلاق طائرة ألمانية لإجلاء جنود ألمان من جنوب مالى

انطلاق طائرة ألمانية لإجلاء جنود من مالي

بعد هجوم انتحاري استهدف قوات الأمم المتحدة في مالي، انطلقت طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية لإعادة جنود ألمان اليوم السبت.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، انطلقت الطائرة الألمانية وهي من طراز "ايرباص ايه 400 ام" من بلدة فونستورف بالقرب من هانوفر في الساعات الأولى من صباح اليوم. وكان قد تم استخدام هذا النوع من الطائرات كوحدة رعاية مركزة متحركة وتم استخدامها لنقل مرضى فيروس كورونا إلى ألمانيا من إيطاليا وفرنسا.



وسيتم نقل الجنود المصابين من مالي إلى كولونيا وربما أيضا إلى شتوتجارت اليوم السبت.



وكان انتحاري قد فجر سيارته المفخخة صباح أمس الجمعة في دورية تابعة للأمم المتحدة تقودها قوات ألمانية شمال مدينة جاو في مالي، مما أسفر عن إصابة 13 جنديا



وقالت مصادر رسمية إن 12 جنديا ألمانيا أصيبوا بالإضافة إلى جندي بلجيكي.



وهذا أسوأ هجوم تتعرض له القوات الألمانية في دولة مالي الواقعة في غرب إفريقيا.

وأصيب 15 عنصرا من قوات حفظ السلام بينهم ألمان بهجوم وقع شمال مالي.

وقبل أيام، استهدف هجوم بسيارة مفخخة الإثنين الماضى، قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب بأفريقيا، في أحد أحياء غوسي بوسط مالي، موقعا عددا من الجرحى، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتعرض عسكريون فرنسيون من قوة برخان صباح الإثنين لهجوم بسيارة مفخخة بأحد أحياء غوسي، وسط مالي.

وأسفر الانفجار الهائل عن سقوط جرحى وأفاد شهود بأن العديد من طائرات الهيلكوبتر أرسلت من غاو نحو مكان الهجوم.

وبعض الإصابات في صفوف الجيش الفرنسي خطرة ويأتي هذا التفجير بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة تاكوبا من القوات الخاصة المشتركة الفرنسية الأوروبية على بعد 700 متر من قاعدتها قرب مدينة ميناكا، وذلك بعد ساعات من الخطاب الأول للأمير الجديد لـ"تنظيم القاعدة"، أبو يوسف العنابي، والذي دعى من خلاله للمزيد من الاستهداف للجيش الفرنسي في مالي، داعيا مختلف الإثنيات للوحدة في مواجهة فرنسا ومحددا الصراع في مالي والساحل.

وفى أبريل الماضى، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الهجوم الذي أودى بحياة أربعة جنود تشاديين من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في شمال مالي.

