أستقرر أسعار الابواب والاخشاب فى مصر ليوم السبت 26-6-2021

تباين أسعار الاخشاب بالسواق المحلي لبيع الخشب بكافة انواعة ويتضح أن السوق يتسع العديد من استقرر الأسعار الأخشاب خلال بداية التعاملات ليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 بمختلف أنواعها ومقاساتها ومعدلات جودتها .

وقد يستمر الاستقرار أسعار الأخشاب والابواب المصفحة حتي نهاية شهر يونيو الجاري نظراً أن هناك تباطؤ فى حركة التداول فى السوق نتيجة تقلص حركة التشييد والبناء التى جاء نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء .

فكلما زادت نسبة التشييد والبناء والعمارة بشكل عام ارتفاع حجم الإقبال على أنواع الأخشاب وذلك وفقاً لنوعية الاستخدام وموقع المشروع والفئة المخاطبة سواء كان استخدام الأخشاب في أثاث او مطابخ او أبواب او غير ذلك

أسعار الخشب اليوم فى مصر

– سعر متر الخشب الزان أفضل أنواع الأخشاب يتراوح ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف جنيه.

– سعر المتر المكعب من الخشب السويدي درجة أولى يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6500 جنيه.

– سعر المتر من نوع الخشب الروسي يتراوح ما بين 5500 إلى 6000 جنيه.

– سعر المتر الواحد من الخشب البياض درجة أولى 4600 جنيه لكل متر مكعب.

– سعر متر الخشب من النوع الأرو الأمريكي 28 ألف جنيه.

– سعر المتر الواحد من الخشب الماهوجني المستورد درجة أولى 21 ألف جنيه.

– سعر المتر الواحد من الخشب من النوع البلوط 26 ألف جنيه.

– سعر متر الخشب الواحد من النوع التيك 24 ألف جنيه.

– سعر متر الخشب الموسكي 6500 جنيه.

– سعر متر الخشب من النوع العزيزي يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه.

– سعر متر الخشب D. F من النوع الإسباني الجيد 340 جنيهًا.

– سعر لوح الخشب الكونتر والذي يتم تصنيعه من الخشب الموسكي وأيضًا من الأبلكاش 600 جنيه.

– سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار 95 جنيهًا.

– سعر لوح الأبلكاش الكوري 6 أمتار 130 جنيهًا.

– سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار 190 جنيهًا.

- أسعار البواب المصفحة بالأسواق

- سجل سعر باب مصفح ايطالي من 6000 الى 8000 جنيه حسب الإكسسوارات.

- سجل سعر باب مصفح تركي من 4500 الى 6000 جنيه حسب الإكسسوارات.

- سجل سعر باب مصفح ماليزي من 3500 الى 4000 جنيه حسب الإكسسوارات.

- سجل سعر باب مصفح صيني مميز بدءا من 2700 جنيه.

- سجل سعر باب مصفح صيني ثقيل السعر بدءا من 2900 جنيه.

ووصل سعر باب فيلا تركى مصفح السعر من 8000 الى 10000 جنيه.

ويبع سعر باب فيلا صيني مصفح السعر من 5000 الى 6000 جنيه.

مميزات الـ بواب المصفحة

- حماية ضد السرقة والاقتحام .

- مقاوم للحرق وعازل الصوت.

- متوفر بأشكال والوان وموديلات متعددة.

- مزود بـ 2كالون لتأكيد الأمان.

- حشو بمادة الصوف الصخري لمنع الصدأ

- مزود بـ4 مفصلات استانلس خماسية مخفية داخل الحلق للأمان