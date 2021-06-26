السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفكار الإفطار لزيادة الطاقة بدون سكر

أفكار الإفطار لزيادة
أفكار الإفطار لزيادة الطاقة بدون سكر

يؤدي مرض السكري النوع 2  إلى ظهور أعراض مثل التعب أو عدم وضوح الرؤية أو كثرة التبول، وعندما ترتفع نسبة السكر في الدم، يمكن أن تصبح الأعراض أسوأ، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

فما هي أفضل الأطعمة التي يجب تضمينها في وجبة الإفطار إذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2؟.


ينشأ مرض السكري النوع 2 من خلل في طريقة معالجة الجسم لهرمون الأنسولين. ومن أهم الأدوار التي يؤديها الأنسولين في الجسم: تنظيم نسبة السكر في الدم - وهو النوع الرئيسي من السكر الذي يحصل عليه الشخص من الطعام.

ويأتي التعب أو قلة الطاقة كنتيجة مباشرة لارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم.

وفي كلتا الحالتين، يكون التعب ناتجا عن عدم التوازن بين مستوى السكر في الدم ومقدار أو فعالية الأنسولين المنتشر.

ويصف العديد من المصابين بداء السكري النوع 2، أنفسهم بأنهم يشعرون بالتعب والخمول أو الإرهاق في بعض الأحيان. وهذا لأن التعب هو أحد الأعراض الرئيسية لمرض السكري النوع 2، ولكنه أيضا يتعلق بنوع الطعام المستهلك.

 

ومع كون وجبات الإفطار جزءا لا يتجزأ من تزويد الشخص بالنوع المناسب من الطاقة، ما هي أفضل الخيارات؟

 

وفقا لـ Medical News Today، تتضمن أفضل أفكار الإفطار لمرضى السكري النوع 2 ما يلي:

• دقيق الشوفان.

• البيض.

• حبوب صحية.

• الزبادي.

• الفاكهة.

 

ويمكن أن يختلف مفتاح اختيار وجبة إفطار مغذية تحافظ على تناول وجبة كاملة وتحافظ على مستويات السكر في الدم، في نطاق صحي، من شخص لآخر، وفقا لجمعية السكري الأمريكية.

 

وتشمل وجبة الإفطار الصديقة لمرض السكري، مزيجا من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية بالنسب الصحيحة، ما يساعد على توازن السكر في الدم.

 

وتتضمن وجبة الإفطار البسيطة المناسبة لمرض السكري، طبقا من البيض والأفوكادو على خبز محمص من الحبوب الكاملة أو وعاء من الفاكهة والزبادي.


وبالنسبة لأفكار الإفطار التي يجب تجنبها للمساعدة في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة وخفض نسبة السكر في الدم، تجنب الحبوب السكرية أو الكعك مع الجبن أو اللحم المقدد.

 

وقالت "ميديكال نيوز توداي" إن الإفطار مهم لمرضى السكري.

 

وتابع الموقع الصحي: "إنه يمكّن الشخص من الشعور بالشبع ويمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم. وغالبا ما تكون حساسية الأنسولين أعلى في الصباح منها في المساء، لذا يفضل اتباع جدول لتناول الطعام يتضمن وجبة الإفطار ويقلل من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

وتحتوي العديد من أطعمة الإفطار التقليدية على نسبة عالية من السكر والدهون والملح، ولكن العديد من البدائل اللذيذة والمتنوعة توفر أليافا صحية ومغذيات أخرى.

السكر أفكار الإفطار أفضل الطاقة زيادة السكر في الدم افطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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