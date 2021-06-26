الرئيس الكولومبى يستنكر إطلاق النار على مروحية كان على متنها

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الجمعة أنّ مروحية كان موجودا على متنها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من الحدود مع فنزويلا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال دوكي في بيان رسمي "إنه هجوم جبان... نرى ثقوب الرصاص على المروحية الرئاسية" مضيفا أن أجهزته الأمنية أحبطت "تهديدا قاتلا".



وكان دوكي في المروحية مع وزيري الدفاع والداخلية ومع حاكم مقاطعة نورتي دي سانتاندير، المتاخمة لفنزويلا.



وأقلعت المروحية من قرية سارديناتا وكانت متجهة إلى كوكوتا.



وكوكوتا هي عاصمة مقاطعة نورتي دي سانتاندير حيث تدور اشتباكات على عائدات تجارة المخدرات أبطالها أفراد من ميليشيا "جيش التحرير الوطني" وآخرون من حركة تمرّد ماوية سابقة وعصابات ومسلّحون انشقّوا عن حركة فارك بعد إبرامها اتفاقية السلام مع الحكومة.



وقال الرئيس: "نحن لا نخاف من العنف أو من أعمال الإرهاب. دولتنا قوية وكولومبيا قوية بما يكفي لمواجهة هذا النوع من التهديد".



وقد دانت حكومة الولايات المتحدة "بشدة الهجوم الجبان على المروحية"، في وقت أعرب وفد الاتحاد الأوروبي في كولومبيا عن "رفضه الكامل" لهذا العمل.

وعلى صعيد آخر، حذر رئيس كولومبيا إيفان دوكي من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلا "الفيروس لم ينته وغالبا سيظل لفترة أطول مما نأمل".



وقال دوكي - في كلمة نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "يجب أن نعتاد على فكرة أن فيروس كورونا سيظل يرافقنا خلال 2021 وربما حتى خلال 2022".



يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كولومبيا عتبة 100 ألف حالة، حيث أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 582 .100 حالة وفاة من بينها 648 حالة تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.