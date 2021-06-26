انتشال الجثة الرابعة لضحايا انهيار عقار العطارين المنهار بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، فجر اليوم، فى انتشال الجثة الرابعة لضحايا حادث إنهيار عقار العطارين المنهار وسط الإسكندرية.

وكثفت قوات الحماية المدنية عمليات البحث، لإنتشال جثامين الضحايا من تحت الانقاض، حيث تم انتشال 3جثث في ساعات متأخرة من متأخرة من مساء أمس الجمعة.



وكانت قد شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية انهيار عقار قديم مأهول بالسكان، وتبين من المعاينة الأولية أن هناك 4 أشخاص مفقودين، لم يتم العثور عليهم، كما تم نقل مصاب واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج.



و تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم مأهول بالسكان ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني والإنقاذ ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على انه فور ورود بلاغ إلي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد إنهيار عقار قديم كائن ب ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، كلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.



وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع. وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

و أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018. مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

