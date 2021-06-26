الموعد الحقيقى لظهور كورنا فى الصين

أشارت دراسة جديدة لباحثون من جامعة كنت البريطانية، وتم نشرها في دورية "بلوس باثوجينز" إلى أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 ربما بدأ الانتشار بالصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد، وفق ما نقلت رويترز.

ووفقا للوكالة فقد استخدم الباحثون أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس "سارس-كوف-2" ظهر أول مرة خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2019، كما قالوا إن أكثر الاحتمالات ترجيحاً هو ظهور الفيروس في 17 نوفمبر 2019 وانتشاره عالمياً بحلول يناير 2020.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل أول حالات كورونا رسميا بالصين في ديسمبر 2019 وتم ربطها بسوق هوانان للمأكولات البحرية بمدينة ووهان.

غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان مما يعني ضمنياً أن فيروس "سارس-كوف-2" كان ينتشر بالفعل قبل وصوله السوق.

وفي سياق متصل، اظهرت بيانات برنامج التطعيم في الأرجنتين أن جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي أو "أسترازينيكا" البريطاني تقلل معدل الوفيات بنسبة تتراوح بين 70% و80% لدى من تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وشملت بيانات الدراسة الأولية، الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد، حوالي 450 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق.

وتلقى المعنيون جرعة واحدة أو جرعتين من أحد اللقاحين المذكورين، وهما اللقاحان الأكثر استخداما في الأرجنتين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيزوتي في بيان: "تولد الجرعة الأولى مناعة تقارب 80%، والثانية بشكل عام تزيد من الاستجابة وتجعلها أكثر دواما بمرور الوقت"، مضيفة أن معدل الوفيات بعد الجرعة الثانية انخفض بنحو 90%.

وتعتمد حملة التطعيم في الأرجنتين على لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" بشكل خاص، بالإضافة إلى استخدام جرعات من لقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلد".

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.