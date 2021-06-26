اليوم.. محاكمة الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن لـ«عشماوى»

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بطره، اليوم السبت، جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطون الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.

وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام برئاسة المستشار خالد ضياء، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين بهاء كشك، ومشرف معماري، محبوس، ومحمد فتحي " مكني أبو مالك "، هارب، ومحمد مرجان الجوهري،حركي "أبو بكر مرجان المصري"، هارب، في غضون عام 2012 حتي 29 / 5 / 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

كما أن تلك الجماعة تهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة في الجماعة المسماة "المرابطون" التي تدعوا إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل اللإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر تتخد من الإرهاب ووالتدريب العسكري وتعليم فنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في إرتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة "تنظيم القاعدة" بدولة ليبيا، وتلقوا لديها تدريبات عسكرية على النحو المبين بالتحقيقات.