السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى أبو سريع يراهن على نجاح "لعبة الشيطان" و"أولاد زهرة" ويستعد لتقديم عرض مسرحي جديد

مصطفى أبو سريع يراهن على نجاح «لعبة الشيطان» و«أولاد زهرة»

مصطفى أبو سريع
مصطفى أبو سريع

قال الفنان مصطفى أبو سريع، إنه يترقب عرض أحدث أفلامه "لعبة شيطان"، والذي انتهى من تصويره مؤخرًا، لافتًا إلى أنه من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي عقب موسم عيد الأضحى المقبل، بعد الانتهاء مؤخرًا من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، ووضع الموسيقى التصويرية.

وأضاف"أبو سريع"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب المليئة بالتشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول بسبب أحد الألعاب الإلكترونية التي تسيطر على حياتهم وتؤدي بهم إلى الهاوية، لافتًا إلى أنه يراهن على نجاح الفيلم نظرًا للمجهود الكبير الذي بذله فريق العمل بالكامل.

"لعبة شيطان" تأليف أحمد عثمان، إخراج إبرام نشأت، بطولة باسم سمرة، ومنذر رياحنة، ومصطفى أبو سريع، ومي القاضى، ومحمد عز، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومنى ممدوح، ومنة بدر تيسير، موسيقى تصويرية خالد نبيل.

من جهة أخرى، نوه مصطفى أبو سريع بأنه انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "أولاد زهرة" من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، وشريف الغريب، ومحمد عمروسي، ومريم بحراوي، وإسراء رخا، ومحمد درويش، تأليف أحمد أنور أحمد عبد الجواد، وإخراج معتز حسام الدين.

وأضاف أنه قام بتصوير أولى مشاهده في الفيلم بحي جاردن سيتي، حيث تدور أحداث الفيلم حول حياة المصابين بمتلازمة داون، والمشاكل والتحديات الذي يواجهونها، وتظهر داليا مصطفى خلال الأحداث بدور الشقيقة الكبرى التي تهتم برعاية شقيقها الذي يعاني من الإعاقة، ثم تتوالى الأحداث.

وعن مشاركته في المسرح، أشار إلى أن تعاقده ممتد لمدة عام لتقديم العرض المسرحي "أبو كبسولة" الذي يؤدي فيه دور البطولة الرئيسي، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن العرض متوقف بسبب أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه يفكر حاليًا في تقديم عرض مسرحي مع إحدى الفرق المسرحية الخاصة خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لعشقه الكبير للمسرح خاصة أنه يعتبر مقياسًا كبيرًا لأدوات الممثل الحقيقية.

العرض المسرحي "أبو كبسولة" بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبد الفتاح، عمرو عبد العزيز، إسلام عبدالشفيع، محمد الكوتي وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبد لله، إضاءة إبراهيم الفرن، واستعراضات محمد ميزو، تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.

ولفت إلى أنه على الرغم من نجاح الأدوار الكوميدية التي قدمها على مدار السنوات الماضية، إلا أنه يسعى خلال المرحلة المقبلة لتغيير جلده بتقديم أدوار متنوعة مختلفة لم يقدمها من قبل.

وعبر مصطفى أبو سريع عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن دوره في مسلسل "الاختيار 2" الذي تم عرضه خلال موسم رمضان الماضي، خاصة أن الدور لم يكن كبيرًا في المساحة ولكن كان مؤثرًا مع الجمهور، خاصة أن الشخصية التي قدمها مهمة ولديها تحولات تكشف للمشاهد الفرق بين المعارضة البناءة والهدامة.

قدم الشرق الأوسط إلكتروني معارضة روسي الأضحى نضال الشافعي داليا مصطفى متلازمة داون دور العرض السينمائي عرض مسرحي الألعاب الإلكترونية موسم عيد الأضحى المرحلة المقبلة

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