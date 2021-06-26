بايدن: الحكم الصادر بحق الشرطى قاتل جورج فلويد «يبدو مناسبا»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكم على ضباط الشرطة السابق ديريك شوفين بالسجن لأكثر من 22 عاما نظير قتله جورج فلويد "يبدو مناسبا"، مضيفا أنه لا يعرف كل تفاصيل الحكم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أصدر القضاء الأمريكي حكما بالسجن 22 عاما وستة أشهر على شوفين الذي عمل كضابط شرطة في مدينة مينيابوليس.

يذكر أن فلويد فارق الحياة يوم 25 أبريل 2020 بعد أن جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو تسع دقائق مانعا عنه التنفس الطبيعي.

وتسبب حادث وفاة جورج فلويد في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين من أصول إفريقية هزت الولايات المتحدة ودولا أخرى.

وأثار الحادث، في مايو 2020، احتجاجات في شتى أنحاء العالم ضد العنصرية.

وقبل تلاوة الحكم، قال القاضي إنه يُقر بألم عائلة فلويد، لكنه شدد على أن حكمه غير قائم على العواطف أو الرأي العام.

وطلب المدعون عقوبة السجن ثلاثين عاما بحق الشرطي البالغ 45 عاماً الذي قتل في 25 مايو 2020 في مينيابوليس الرجل الأربعيني الأسود خنقا عندما ضغط بركبته على عنقه، ما أثار حركة مناهضة للعنصرية غير مسبوقة في كافة أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

واعتبر المدّعون في مستندات حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها قبل الجلسة، أن الشرطي "ارتكب جريمة وحشية" و"تسبب بصدمة" لأقرباء الضحية و"صدم ضمير الأمة".

وتنصّ قائمة تحديد العقوبات في مينيسوتا على السجن ما لا يقل عن 12 عاماً ونصف العام للجرائم التي أُدين بارتكابها في العشرين من أبريل، بعد محاكمة مدوية.

وفتح القاضي بيتر كاهيل الذي سينطق بالعقوبة بعد ظهر الجمعة، المجال أمام فرض حكم أقسى مشيراً إلى أربعة ظروف مشدّدة للعقوبة. وكتب أن الشرطي "استغل موقعه من ناحية الثقة والسلطة" و"تعامل مع جورج فلويد بقسوة كبيرة" وتصرّف بحضور قاصرين و"ارتكب جريمة أمام جمع".

قبل إعلان قراره، سيستمع القاضي مرة أخيرة إلى أقرباء جورج فلويد. وسيُسمح لديريك شوفين أيضاً بالكلام لكن من غير المرجح أن يقوم بذلك. وخلال محاكمته، استخدم حقه في التزام الصمت ولم يعبّر عن أي ندم أو اعتذار عن أفعاله.

ومنذ 13 شهراً بالتمام والكمال، أراد شوفين توقيف فلويد بشبهة استخدام ورقة 20 دولاراً مزوّرة لشراء سجائر. وقام مع ثلاثة من زملائه، بتثبيت فلويد على الأرض وتكبيل يديه قبل أن يركع على عنقه.