«دور الإعلام فى مكتسبات ثورة 30 يونيو».. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبري٬ في مقرها الكائن بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة بعنوان "دور الإعلام في مكتسبات ثورة يونيو"٬ بمشاركة كل من: دكتورة حنان يوسف٬ والمستشار عدلي حسين٬ والسفير يوسف الشرقاوي٬ والدكتور شوقي صلاح٬ والشاعر خالد فضل، ويدير الندوة مدير المكتبة ياسر عثمان.

وتتناول الندوة أهمية دور الإعلام، في تسليط الضوء علي أسباب ثورة يونيو، ونجاحها، ثم مكتسابتها.. وكيف كان الشعب المصري محظوظا عندما تولى الإخوان السلطة بعد ثورة 25 يناير.

كانت القوى الثورية لا تزال على الأرض ونشطة ومدفوعة بالزخم الثوري طوال 2011، وكانت قطاعات كثيرة من الشعب المصري متيقظة ومسيسة بفضل 25 يناير، مما سهل عملية الحشد والخروج والثورة على الإخوان في 30 يونيو.

كما تتطرق الندوة إلى يقظة الشعب المصري لخطر تجريف الهوية المصرية ومشروع التمكين الذي أرادته جماعة الإحوان الإرهابي٬ فخرجوا بالملايين لإسقاط نظام تابع لمكتب الإرشاد٬ إذ اتفقت على ذلك إرادة شعبية قوية وإجماع شعبي واسع. فخرجوا في مسيرات ضخمة وكافة أشكال التظاهر، فأتت 30 يونيو وشهدت جماهير مسيسة ولديها خبرة واسعة في المليونيات، مما أنتج مشهدا مبهرا للعالم كله.

لم يكن الإخوان ليرتضوا إلا بالسيطرة الكاملة على الدولة وأجهزتها، وكان هذا هو مشروعهم في التمكين. ففكر الإخوان وإيديولوجيتهم السياسية جعلتهم اقصائيين لأعلى درجة. وهذا هو ما يفعله أي تنظيم فاشي عندما يستولي على السلطة.

كما أن الأحداث التي سبقت 30 يونيو والتي أسست له. إعلان دستوري أصدره محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012 حصن به قراراته ووضعها فوق القانون. مليونية في ميدان التحرير ضد الإخوان.

مرسي يفرض حظر تجول في مدن القناة في 27 يناير 2013.. كسر حظر التجول وبداية ظاهرة توكيلات لوزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي للتدخل وانقاذ البلاد. حشود مضادة للإخوان وحصارهم للمحكمة الدستورية... بداية حركة تمرد المطالبة بإنتخابات رئاسية مبكرة.. ازدياد الزخم الشعبي ضد الإخوان حتى الوصول إلى 30 يونيو.. عزل مرسي وحشود رابعة وطلب السيسي التفويض ونزول الجماهير تلبي الطلب في 26 يوليو.

يشار إلى أن مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ تتخذ من قصر الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى إسماعيل٬ مقرا لها، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.

تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حي الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة ويتميز بقربه من كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية وبعض مدارس اللغات والسفارات المختلفة، مما يساهم فى تنوع فئات المستفيدين.

وتقع المكتبة وسط حديقة واسعة وتبلغ مساحة الأرض التى أقيمت عليها المكتبة حوالي 3475 متر مربع، أما المباني الأصلية فتشغل 350 متراً مربعاً وتتكون من ثلاث طوابق وتتنوع قاعات البحث بها حسب التخصص الموضوعي.